Hunde sind "genervt" von Besitzern: Die Racheaktion der Tiere begeistert das Netz

"Schlechtester Tag ever", lästert Tucker direkt los. "Auch mein schlechtester Tag", antwortet Ted. "Was läuft schief Jungs?", will Brodie wissen.

Zwei der Hunde schauen mit Pokerface in die Kamera. Auch Ted versucht, sich nichts anmerken zu lassen. © Collage: Screenshots/Instagram/@tuckerbudzyn

Als ihr Herrchen nach Hause kommt, sitzen Ted und zwei seiner "Kumpels" noch immer auf dem Sofa. Doch diesmal laufen Breaking News im Fernsehen. Der US-Amerikaner traut seinen Augen nicht, als er dort die kompromittierenden Fotos sieht.

"Okay, wer hat das getan", will das Herrchen sofort stinksauer wissen. Doch die Fellnasen blicken ihn nur cool mit Pokerface an - lediglich Ted schwächelt ein wenig, weil er seine Zähne zeigt - "The End".

Dass es nicht immer ein spontan aufgenommener Alltagsmoment sein muss, um einen viralen Hit auf Instagram zu landen, beweist dieses Werk nur zu gut.

3,4 Millionen Klicks hat das Video bisher erreicht, dazu mehr als 250.000 Likes. Da verwundert es wenig, das in Tausenden Kommentaren oft vor Tränen lachende Emojis zu finden sind. Viele User amüsieren sich einfach köstlich.

Wichtiger Hinweis zum Schluss: Bei den Dreharbeiten für diesen viralen Insta-Hit sind keine Hundebesitzer zu Schaden gekommen!