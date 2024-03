Hunde zerfleischen Besitzerin brutal: Monate später schreibt sie bedenklichen Satz

Perth (Australien) - Grausame Szenen spielten sich vergangenes Jahr im Garten von Nikita Piil (31) ab. Die junge Frau aus Perth wurde vor den Augen mehrerer Nachbarn von ihren zwei Rottweilern attackiert . Hilflos und verängstigt wagte es niemand, einzugreifen. Erst als Polizei und Sanitäter eintrafen, konnte die lebensgefährlich verletzte Piil gerettet werden. Was sich seitdem abgespielt hat, ist für viele nur schwer zu begreifen. Besonders bedenklich klingt ein aktueller Facebook-Eintrag der Australierin.

Nikita Piil (31) wäre nach der Attacke ihrer beiden Rottweiler fast gestorben. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Kita Piil

Rückblick: Es war der 16. September 2023, an dem sich das Leben von Piil radikal änderte. Gegen 16.45 Uhr fielen ihre Hunde Harlem und Bronx über sie her, verbissen sich regelrecht in der 31-Jährigen.

Piil kam mit Verletzungen an Armen, Beinen und Kopf ins Krankenhaus. Seitdem musste die Frau mindestens fünf lebensrettende Operationen über sich ergehen lassen, berichtet aktuell die Daily Mail.

Ihr Hund Bronx wurde kurz nach der Attacke angeschossen, wenig später eingeschläfert. Harlem kam zunächst glimpflich davon. Nach sechs Wochen wurde Piil jedoch von der Stadt dazu gedrängt, ihn ebenfalls einschläfern zu lassen - was sie schweren Herzens zuließ.

Allerdings nur, weil die Stadt ihr so hohe Auflagen zur Rettung des Hundes gemacht hatte, dass sie diese nicht erfüllen konnte.

Als beide Rottweiler tot waren, begann Piil, ihre Facebook- und Instagram-Seiten in Tribut-Seiten für die Tiere umzuwandeln. Auf Facebook können nun alle ihr bedenkliches, neues Intro lesen.