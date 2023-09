Rottweiler zerfleischen Besitzerin im Garten: Nachbar schreit Polizei an, Tiere zu erschießen

Perth (Australien) - Verstörende Schreie schreckten ihn auf: Dann sah Bryn Spencer aus Perth, Australien, was sich im Garten seiner Nachbarin Nikita Piil (31) Schreckliches abspielte. Ihre Rottweiler hatten sich am Samstag gegen 16.30 Uhr auf sie gestürzt. Während die Frau verzweifelt um Hilfe schrie, alarmierte der schockierte Nachbar die Polizei, wie aktuell The West Australian berichtet.