Hundemädchen-Duo wild herumgereicht: Kommen Böhnchen und Pummeluf endlich an?

Böhnchen und Pummeluf warten derzeit im Tierheim in Frankfurt am Main auf ein neues Zuhause. Zuvor gelang dies in einem anderen Tierheim nicht.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Warum hat sich ihnen noch niemand angenommen? Diese Frage stellt sich beim Hundemädchen-Duo Böhnchen und Pummeluf durchaus. In der Obhut des Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 sollen sie endlich ihr Glück finden.

Traurigerweise hat Pekinese-Mix Pummeluf ein sogenanntes "Cherry Eye". © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Zuvor waren die beiden Vierbeinerinnen in einem anderen Tierheim untergebracht, wie eine Sprecherin aus Frankfurt mitteilte. Dort konnte jedoch kein passendes Zuhause für Fox Terrier/Jack Russel-Mix Böhnchen und Dackel/Pekinese-Mix Pummeluf gefunden werden. Der Umzug in die Mainmetropole war für die Fellnasen zunächst ein erneuter Rückschlag, doch mittlerweile konnten sie sich gut einleben. Wie sie überhaupt im Tierheim landen konnten, blieb hingegen ein Rätsel. Zumal sie mit ihrem jeweils noch jungen Alter - Böhnchen feierte gerade ihren zweiten Geburtstag, Pummeluf ist vier Jahre alt - durchaus gute Vermittlungschancen haben müssten. In ihren ersten Tagen in Frankfurt präsentierten sie sich überaus verspielt und schmusebedürftig, was wohl auch bei zukünftigen Besitzern sehr gut ankommen dürfte. Hunde Frau rätselt über Rasse ihres Hundes: DNA-Testergebnis trifft sie unerwartet Darüber hinaus gelten die beiden Hunde als eher unkomplizierte Charaktere und könnten auch an Hundeanfänger vermittelt werden. Jedoch wäre es für das Frankfurter Tierheim wünschenswert, wenn beide Hunde in dasselbe Zuhause ziehen könnten, da die ältere der beiden Fellnasen ihrem jüngeren Pendant sichtbar mehr Sicherheit im Alltag vermittelt. Während Artgenossen kein Problem darstellen, müsste die Verträglichkeit mit Katzen noch getestet werden. Mit Kindern kommen Böhnchen und Pummeluf ebenfalls gut klar, der Nachwuchs sollte jedoch mindestens sechs Jahre alt sein.

Böhnchen und Pummeluf unverständlicherweise im Tierheim gelandet: Gesundheitliche Probleme

Derweil erfreut sich Böhnchen allerbester Gesundheit. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.