Hunderte Kilometer von Zuhause entfernt: Gestohlener Hund durch Zufall wieder aufgetaucht

Boy freute sich riesig, als er wieder zurück in seinem Zuhause war. © Screenshot/Facebook/Lisa Dean

Die Besitzer von Boy, so der Name des süßen Vierbeiners, hatten die Hoffnung beinahe aufgegeben. Doch mehr als einen Monat, nachdem der Hund wie vom Erdboden verschluckt war, sendete ein Mikrochip, der an seinem Halsband angebracht war, ein Lebenszeichen.

Wie BBC News berichtete, wandten sich Boys Besitzer direkt nach seinem Verschwinden an die Wohltätigkeitsorganisation Beauty's Legacy. Deren Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, abhandengekommene Tiere wieder aufzuspüren.

Gründerin Lisa Dean erklärte die Suche nach dem Schäferhund zur Chefsache. Unter ihrer Leitung wurde der Vermisstenfall zuerst der Polizei gemeldet. Aufgrund fehlender Beweise für einen Hunde-Diebstahl hätten die Beamten aber wenig tun können, so Dean.

Also startete die Engländerin eine groß angelegte Plakatkampagne, ließ Hunderte Flugblätter drucken, sichtete Videos von Überwachungskameras und veröffentlichte den Fall in den sozialen Medien. Aber alles ohne Erfolg.