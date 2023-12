Hundewelpe an Autobahn herzlos ausgesetzt

Möllbrücke (Österreich) - Wer macht denn so was?

Dieser Hundewelpe wurde wohl an der A10 ausgesetzt. © Landespolizeidirektion Kärnten

Die Kärntner Polizei meldete diese Woche, dass ein Hundewelpe wohl an der Autobahn herzlos ausgesetzt wurde. Zumindest fand man das Jungtier dort nachts vor.

Am Mittwoch um 7.45 Uhr erstattete ein 36-Jähriger Anzeige bei den Ermittlern. Der Mann gab an, den Hund in der Nacht gegen 23.55 Uhr an der A10 in Fahrtrichtung Villach gefunden zu haben.

Der Vierbeiner sei völlig verwahrlost gewesen und musste von der Fahrbahn gerettet werden. Zum Glück kam es dabei zu keinem Unglück!

Nach der Rettungsaktion von der sogenannten Tauernautobahn nahm der Mann den Schäferhundmischling mit nach Hause, um ihn erstversorgen zu können, wie die Beamten in ihrer Mitteilung erklärten.

Danach wurde am Morgen "mittels Chiplesegerät versucht, die Halterdaten zu ermitteln, was jedoch nicht möglich war, da der Hund nicht gechippt ist".