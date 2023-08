Hungrig und ungepflegt: Hunde-Familie aus Messie-Haushalt gerettet!

Leipzig - Sie wuchs in einer Messie-Wohnung in schlimmen Bedingungen heran und musste schließlich gerettet werden: Jetzt hofft eine Hundefamilie im Leipziger Tierheim auf eine zweite Chance im Leben.

Mara (l.) und Maylo haben vier Welpen miteinander gezeugt. © Montage Tierheim Leipzig

Da sind zum einen die beiden Eltern Maylo, ein American-Bulldog-Mix, und Mara, ein Herder-Mix, zum anderen aber auch ihre vier Kinder Jolka, Triton, Ruben und Rieke. Und auch der Schnauzer-Mix Luna gehört zu der Patchwork-Familie, die aus den Messie-Verhältnissen gerettet wurde.

Insbesondere Mama Mara und ihre Babys waren in keinem guten Zustand und stark unterernährt. In der Obhut der Tierschützer werden sie nun aber fachmännisch aufgepäppelt.

Das Leipziger Tierheim beschreibt Maylo als anfänglich skeptischen, aber schnell sehr freundlichen und aufgeweckten Rüden. Er kennt bereits die Grundkommandos - ignoriert diese aber auch gerne mal. Auch an seinem Gang an der Leine kann noch gefeilt werden, sodass seinen zukünftigen Besitzern ein Besuch in der Hundeschule ans Herz gelegt wird.

Dies gilt auch für seine Partnerin Mara, die neben den erzieherischen Mängeln super anhänglich ist. Wird sie von ihren Menschen allein gelassen, reagiert sie mit lautem Bellen. Fest steht: Sie liebt Aufmerksamkeit und menschliche Gesellschaft.

Adoptiv-Schwester Luna wird ebenfalls als äußerst aufgeschlossen und freundlich beschrieben, wobei sie manchmal sogar einen Gang zurückschalten und inmitten der Aufregung lieber eine Ruhephase einlegen sollte. Da sie mit stark verfilztem Fell ins Tierheim kam, musste sie geschoren werden. Ihre nächsten Halter sollten sie also regelmäßig zum Friseur bringen.