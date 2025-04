Husky hasst es, früh aufzustehen: Sein Morgenritual sorgt für unzählige Lacher

Erst als er einen zweiten Snack entgegengestreckt bekommt, richtet sich Pluto langsam auf, heult leise vor sich hin und verspeist ihn genüsslich. Für Leckerli Nummer drei geht er dann sogar so weit, die Decke von sich abzuschütteln.

"Guten Morgen", kichert seine Besitzerin im Hintergrund und streichelt ihm sanft über das Fell. Verschlafen lehnt sich Pluto in ihre Hand.

In einem Video, das auf seinem TikTok -Account veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Hund verschlafen in die Kamera blinzelt.

Alles Gute, Pluto! © TikTok/Screenshot/itsplutoswrld

"Alles klar, jetzt müssen wir aber los", verkündet seine Besitzerin und klatscht dabei in die Hände. "Auf geht's!"

Und tatsächlich. Nach dieser ausgewogenen Kuscheleinheit und ein paar Bestechungssnacks erscheint es Pluto plötzlich gar nicht mehr so übel, aus dem warmen Bettchen zu steigen.

Mit erhobenem Haupt und wedelndem Schwanz stolziert er von seinem Kissen – und rennt dann fröhlich aus dem Zimmer.

Was für die meisten Nutzer wie ein kurioser Sketch wirkt, ist der ganz normale Alltag im Hause von Pluto. Der kann den Morgen nämlich nicht ausstehen.

Immerhin: Ab und an scheint sich das Aufstehen – trotz anfänglicher Grummelstimmung – wenigstens zu lohnen! So teilte Plutos Familie am Montag ein Video von seinem fünften Geburtstag.

Dieser wurde mit einer ordentlichen Portion Deko, einem verrückten Partyhütchen und einem winzigen Kuchen mit Kerze gefeiert. Happy Birthday, Pluto!