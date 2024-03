Husky legt sein Kuscheltier jeden Tag vor die Tür - der Grund ist herzerwärmend

Da Niko seine Tage allerdings nicht komplett in den eigenen vier Wänden verbringen kann, muss er das Haus auch ab und an verlassen. Sehr zum Missfallen des Vierbeiners - schließlich muss sein geliebtes Schaf zu Hause bleiben.

Und auch wenn Niko sie ebenfalls fest in sein Herz geschlossen hat, so muss die junge Frau sich doch immer wieder eingestehen, dass sie im Leben der Fellnase lediglich Platz zwei einnehmen darf.

Tagtäglich wartet Lambchop darauf, dass Niko wieder nach Hause kommt. © Bildmontage: X/Screenshot/BrotiGupta (2)

Doch wie sagt man so schön? Vorfreude ist die schönste Freude. Und so hat Niko schnell gelernt, was zu tun ist, um sich die Heimkehr bestmöglich zu gestalten: "Wenn wir das Haus verlassen, legt er [das Spielzeug] wortwörtlich vor die Tür, damit es das Erste ist, was er sieht, wenn er wieder reinkommt."

Zwar hat Gupta bereits mehrfach versucht, dem Husky andere Spielzeuge schmackhaft zu machen, bisher jedoch ohne Erfolg.

"Ob er denkt, dass das sein Kind ist?", fragt sich die junge US-Amerikanerin auf X weiterhin. "Oder seine Mutter?"

Doch egal für wen oder was Niko sein Plüschtierchen auch hält. Eines steht fest: "Er liebt es mit seinem ganzen verdammten Herzen." Und bei einer derartigen Verbindung würde Gupta im Leben nicht dazwischenfunken wollen.