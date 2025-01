Husky sieht Besitzerin zum ersten Mal im Brautkleid: Die Reaktion des Hundes verzückt so viele

Kanada - Es ist eine große Ehre, die Braut vor der eigentlichen Feier in ihrem Brautkleid sehen zu dürfen. Für eine Frau aus Kanada stand aber fest, dass sie einem der wichtigsten Freunde in ihrem Leben ihr Outfit vorher präsentieren würde - mit einem zauberhaften Ausgang!

Chloe Ellies präsentierte Husky Levi ihr Brautkleid. Der Hund schien von seinem hübschen Frauchen recht angetan. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/levithehuskyrescue

Chloe Ellies heiratete am vergangenen Samstag ihren Partner Brandon bei einer traumhaften Feier auf Grand Cayman. Einen Monat zuvor stand ihre Wahl für ein Brautkleid glücklicherweise schon fest.

Allerdings hatte es noch einige wichtige Änderungen gegeben, die vor der Trauung von einer Schneiderin durchgeführt wurden.

Als Chloe das Kleid gerade abgeholt und anprobiert hatte, um sicherzugehen, ob es immer noch wie angegossen passte, entschied sie spontan, ihrem felligen Mitbewohner, Husky "Levi", das besondere Kleid zu zeigen.

Husky Levi war somit der Erste, der die Braut in ihrem fertig Outfit sehen durfte. In einem Video auf Instagram sieht man Chloe in das Zimmer laufen, in dem sich unter anderem Levi befindet.