Im Tierheim gelandet - und keiner versteht, warum: Toller Husky Felix sucht neues Zuhause

Mainz - Warum sitzt Husky Felix im Tierheim? Der stattliche Rüde ist eigentlich ein absoluter Vorzeigehund , trotzdem muss er aktuell mit dem Mainzer Tierasyl vorliebnehmen und hofft auf ein neues Zuhause.

Der junge Husky-Rüde Felix sucht ein liebevolles neues Zuhause. © Tierheim Mainz

Weshalb ein derart unkomplizierter, junger Hund überhaupt im Tierheim gelandet ist, wirkt auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar.

Felix wurde am 4. Mai 2023 geboren, ist gerade einmal knapp drei Jahre alt und bringt eigentlich alles mit, was sich viele Hundebesitzer wünschen.

Der lebensfrohe Rüde zeigt sich äußerst freundlich, anhänglich und menschenbezogen. Nähe genießt er sichtlich, gleichzeitig ist er ausgeglichen und gut sozialisiert.

Auch mit anderen Hunden kommt Felix problemlos zurecht, im Umgang mit Artgenossen zeigt er sich entspannt und verträglich.

Zudem ist er bereits stubenrein und kann nach einer Eingewöhnungsphase sogar stundenweise alleine bleiben. Auch in einer Familie würde er sich wohlfühlen. Kinder sollten allerdings idealerweise etwa drei Jahre oder älter sein.