Im Tierheim gelandet - und keiner versteht, warum: Toller Husky Felix sucht neues Zuhause
Mainz - Warum sitzt Husky Felix im Tierheim? Der stattliche Rüde ist eigentlich ein absoluter Vorzeigehund, trotzdem muss er aktuell mit dem Mainzer Tierasyl vorliebnehmen und hofft auf ein neues Zuhause.
Weshalb ein derart unkomplizierter, junger Hund überhaupt im Tierheim gelandet ist, wirkt auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar.
Felix wurde am 4. Mai 2023 geboren, ist gerade einmal knapp drei Jahre alt und bringt eigentlich alles mit, was sich viele Hundebesitzer wünschen.
Der lebensfrohe Rüde zeigt sich äußerst freundlich, anhänglich und menschenbezogen. Nähe genießt er sichtlich, gleichzeitig ist er ausgeglichen und gut sozialisiert.
Auch mit anderen Hunden kommt Felix problemlos zurecht, im Umgang mit Artgenossen zeigt er sich entspannt und verträglich.
Zudem ist er bereits stubenrein und kann nach einer Eingewöhnungsphase sogar stundenweise alleine bleiben. Auch in einer Familie würde er sich wohlfühlen. Kinder sollten allerdings idealerweise etwa drei Jahre oder älter sein.
Husky-Rüde Felix hat rassetypische Bedürfnisse
Ganz ohne Ansprüche kommt der sportliche Husky allerdings nicht daher: Felix sucht entsprechend seinen Bedürfnissen ein aktives Zuhause, in dem Bewegung und Beschäftigung zum Alltag gehören.
Spaziergänge, Ausflüge und geistige Auslastung sind für ihn essenziell.
Sein rassetypischer Jagdtrieb ist vorhanden, zeigte sich bisher aber eher moderat. Seine Vorbesitzer konnten ihn stets gut zurückrufen.
Auch ein Zusammenleben mit Katzen ist nicht ausgeschlossen, müsste jedoch im Einzelfall getestet werden.
Wichtig ist dabei, dass vorhandene Katzen bereits Erfahrung mit Hunden haben.
Felix bleibt damit ein kleiner Ausnahmefall im Tierheim: ein junger, gut erzogener und sozialer Vierbeiner, bei dem eigentlich alles stimmt, außer, dass ihm noch das passende Zuhause fehlt.
Wer kann Felix ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Die Tierpfleger hoffen nun auf Menschen, die Felix eine zweite Chance geben.
Etwaige Interessenten, die der liebenswerten Fellnase eine warmherzige neue Heimat bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz