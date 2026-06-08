Horror um gestohlenen Influencer-Hund: Border Collie wird geschlachtet und in Restaurant verspeist
China - Horror um die tierische Internet-Berühmtheit "Chutou"! Der Border Collie aus China wurde während der Abwesenheit seines Herrchens geklaut, getötet und anschließend in einem Restaurant den ahnungslosen Gästen serviert. Der Besitzer des Tieres, das im Netz Millionen Fans begeistert hatte, ist am Boden zerstört.
Wie die South China Morning Post berichtet, reiste Herrchen Guo im vergangenen Mai in die Türkei und ließ seinen geliebten Hund für diese Zeit bei seinen Eltern, die im Dorf Xiguo leben. Wenige Tage nach seiner Abreise erhielt er die erschütternde Nachricht, dass "Chutou" verschwunden war.
Guo unterbrach seinen Auslandsaufenthalt sofort und flog zurück nach China, um nach seinem Vierbeiner zu suchen. Dabei entdeckte er auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie zwei unbekannte Personen mit dem Border Collie auf einem Elektroroller flüchten.
Mithilfe des Materials gelang es dem Influencer, der in China als Reiseblogger bekannt geworden ist, einen der mutmaßlichen Diebe aufzuspüren. Bei der Konfrontation des Mannes erfuhr Guo, dass der seinen Hund für 180 Yuan - also rund 23 Euro - an ein Restaurant verkauft hatte, das Speisen mit Hundefleisch anbietet.
Als Guo daraufhin das Lokal aufsuchte, erklärte man ihm dort, dass Chutou bereits geschlachtet und sein Fleisch serviert worden war. Alles andere, was von seinem Tier übrig geblieben war, sei "schon längst im Müll gelandet". Chutous Herrchen blieb also nicht einmal mehr ein Fellbüschel als Erinnerung.
Berühmter Border Collie wird geklaut, geschlachtet und verspeist
Der mutmaßliche Hundedieb behauptete, dass er Chutou für einen Streuner gehalten hatte, als er den Vierbeiner auf der Straße antraf. Allerdings trug der Border Collie stets ein Halsband und einen GPS-Tracker - alles deutliche Hinweise darauf, dass das Tier nicht ausgesetzt worden war.
Der chinesische Influencer ist untröstlich: "Es tut mir leid, Chutou", sagt er in einem Video auf Douyin. "Ich kann mir selbst nicht verzeihen, und ich kann den Dieben nicht verzeihen."
Der Chinese hofft, dass die Täter nun zumindest strafrechtliche Konsequenzen wegen des Diebstahls und der Tötung des Hundes zu spüren bekommen. Hinzu kommt, dass sein Haustier auch einen hohen finanziellen Wert hatte.
Guo hatte den Vierbeiner im Alter von drei Monaten auf der Straße gekauft und ihm den Namen "Chutou", was übersetzt Hacke bedeutet, gegeben, da der Hund seinen Vater oft bei der Feldarbeit begleitete. Im Laufe von fast neun Jahren erlangte der Border Collie im Netz, vor allem auf der Plattform Douyin, große Beliebtheit. Mehr als eine Million Fans verfolgten Guo und seinen Hund dabei, wie sie zusammen umherreisten.
Die Fellnase begeisterte vor allem mit seiner sanftmütigen Art und der tiefen Bindung zu seinem Herrchen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/X/@Trac1