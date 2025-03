Im Tierheim geboren, jetzt wollen drei Husky-Mix-Welpen die Welt erkunden

Frankfurt am Main - Anfang des Jahres brachte ihre Hunde-Mama drei süße Babys im Tierheim in Frankfurt zur Welt. Jetzt sind Asmo, Lumi und Elara alt genug, um vermittelt zu werden.

Zwei der drei Welpen: Hunde-Mädchen Elara (l.) und der kleine Rüde Asmo. © Bildmontage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Allerdings merken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims auf der Webseite an, dass die Mutter der Welpen eine Husky-Dame war und die niedlichen Kleinen einmal richtige "Power-Pakete" werden. Unter anderem deshalb sollen die Hunde auch nur an Menschen abgegeben werden, die Erfahrung im Umgang mit Huskys besitzen.

Außerdem haben die Welpen - Asmo ist ein Rüde, Lumi und Elara sind Mädchen - natürlich in den wenigen Wochen ihres Lebens noch so gut wie gar nichts gelernt. Deshalb wird auf der Webseite auch noch einmal ausdrücklich betont, dass die Erziehung der Hunde sehr viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen wird.

Die Kleinen sind laut Tierheim sehr offen und neugierig und wollen die Welt erkunden. Deshalb wird auch der Besuch einer Hundeschule absolut empfohlen.

Darüber hinaus seien die Welpen noch sehr verspielt und liebten es zu toben.

Natürlich bräuchten sie zwischendurch dann auch immer wieder Phasen, in denen sie sich erholen können. Kuscheln und Schmusen wollen die Hunde selbstverständlich ebenfalls.