Immer der Nase nach: Hier sollen Hunde lernen, Krankheiten zu erschnüffeln

Gunma/Japan - In der japanischen Präfektur Gunma soll viel Geld investiert werden, um Hunden das Erkennen von menschlichen Krankheiten anzutrainieren. Erste internationale Studien existieren bereits. Die Ergebnisse sind vielversprechend.

Schnüffeln und neugierig sein: Hunde lieben es, ihre Umgebung zu erkunden. © 123rf/ponomarencko

Hunde haben Geruchsrezeptoren, die zehntausendmal genauer sind als die von uns Menschen. Deshalb reagieren die Tiere so sensibel auf Gerüche in ihrer Umgebung und stecken ihre Nase sprichwörtlich in jede Angelegenheit.

In der japanischen Präfektur Gunma, gelegen inmitten der Hauptinsel Honshu, sollen genau diese Eigenschaften gefördert werden. Denn dort lernen Hunde künftig, wie sie Gesundheitsprobleme des Menschen erkennen, oder besser gesagt: erschnüffeln, können. Das vermeldet Sumikai, ein deutschsprachiges Magazin für Nachrichten aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Laut Magazin fördert Gunma das Projekt über einen Zeitraum von drei Jahren mit umgerechnet rund 800.000 Euro. Darin enthalten seien auch die Anschaffungs- und Pflegekosten der Hunde. Als besonders geeignet gelte der Labrador Retriever. Zusätzliche solle noch eine weitere Hunderasse in die Tests eingebaut werden.