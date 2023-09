Immer weniger Vierbeiner geimpft? Irrsinnige Angst vor "Hunde-Autismus" ist gefährlich!

In den USA ist die Impfangst in den vergangenen Jahren gewachsen. © 123rf/nenovbrothers

Nicht nur in Deutschland hat die Corona-Pandemie für einen Anstieg an Schwurblern und Verschwörungstheoretikern gesorgt. Besonders in Nordamerika sind die Impfgegner mehr und lauter denn je.

Besonders bitter: Die Auswirkungen davon könnten nun offenbar auch die Tiere zu spüren bekommen. Eine Studie, die kürzlich im Magazin Vaccine veröffentlicht wurde, besagt, dass 37 Prozent der US-Hundebesitzer gar befürchten, dass bestimmte Impfungen Autismus auslösen könnten. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür allerdings nicht!

In den USA haben ganze 45 Prozent aller Haushalte einen Hund. Mehr als 50 Prozent dieser Herrchen und Frauchen haben der Studie zufolge gewisse Bedenken, beim Thema Impfen. Problematisch - wenn nicht gar gefährlich - kann es werden, wenn man den Hund deswegen auch tatsächlich gar nicht impfen lässt.

"Wenn die Nichtimpfung häufiger vorkommt, laufen unsere Haustiere, Tierärzte und sogar unsere Freunde und Familie Gefahr, mit durch Impfung vermeidbaren Krankheiten in Kontakt zu kommen", erklärte Studienautor Matt Motta von der Boston University in einer Mitteilung.