In luftiger Höhe gefangen: Kleiner Hund sitzt auf Stützpfeiler fest

Philadelphia (Pennsylvania/USA) - Ein dramatischer Einsatz spielte sich am frühen Sonntagabend an einer Bahnstation in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania ab: Ein kleiner Hund geriet auf die Gleise und saß wenig später hoch oben auf einem Träger fest.

Die kleine Fellnase saß auf einem Stützpfeiler fest. © Screenshot/Facebook/ACCT Philly

Augenzeugen berichteten, dass der kleine Vierbeiner zunächst panisch entlang der Gleise lief, wie die offizielle Tierkontrollbehörde von Philadelphia in einem Beitrag auf Facebook mitteilte.

Kurz darauf kletterte das Tier offenbar auf einen Stützpfeiler der Gleisanlage und kam dort nicht mehr herunter.

Die alarmierte Bahnpolizei reagierte sofort und rief die Tierschutzbeamten zur Hilfe. Wenig später traf Animal Protection Officer Kevin ein. Doch an das Tier heranzukommen, war alles andere als einfach.

Die Lösung kam mit schwerem Gerät: Mitarbeiter der Bahn brachten einen sogenannten Cherry Picker - eine Hubarbeitsbühne - zum Einsatzort. Damit konnte der Retter langsam und vorsichtig zu dem verängstigten Hund hinauf gehoben werden.

Oben auf dem Träger wartete bereits die kleine Fellnase - eine schwarze Shih-Tzu-Mischlingshündin.