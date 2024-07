In Spalt gefangen! Hund stürzt mehrere Meter tief, tierisches Wunder nach sieben Stunden

Cwmdare (Wales) - An einem Berghang stürzt ein Hund in ein sieben Meter tiefes Loch. Rettungskräfte rücken an, um den Vierbeiner zu befreien. N ach stundenlangem Bangen das tierische Wunder!

Der Vierbeiner sei sieben Stunden unter der Erde gefangen gewesen, "bis er durch eine gemeinsame Anstrengung sicher an die Oberfläche kam". Das teilten die Retter in einem Facebook-Beitrag mit und fügten Bilder der tierischen Bergung hinzu.

Umgehend eilten Helfer an die Unglücksstelle, darunter auch ein örtliches Höhlenrettungsteam, und versuchten unermüdlich, den Hund aus der prekären Lage zu befreien - was letztlich auch gelang!

Am gestrigen Montag fiel die putzige Fellnase bei einer Wanderung auf dem Darren Mountain im Süden von Wales, einer Bergkette rund 40 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Cardiff, in einen sieben Meter tiefen Spalt.

So hatten sich Bryn und sein Herrchen den gemeinsamen Ausflug in die Natur nicht vorgestellt!

"Wir gingen gerade weiter, als Bryn in diesem Loch verschwand. Es war ein so beängstigender Moment, aber wir sind so froh, dass Bryn sicher und unverletzt zu Hause ist", so der Besitzer im Gespräch mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt British Broadcasting Corporation (BBC).



Der durch hohes Gras verborgene Riss hatte den tierischen Abenteurer offenbar überrascht. Es gleicht einem Wunder, dass der Rüde ohne Verletzungen an die Oberfläche gebracht werden konnte.