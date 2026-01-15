"Jede Minute zählt": Neun Welpen in Plastikwanne dem Tod überlassen

Kaum geboren und schon ausgesetzt: Neun Welpen kämpften in Texas ums Überleben - Tierretter reagierten sofort.

Von Calvin Schröder

San Marcos (Texas/USA) - Ein Fall, der Tierfreunden das Herz zerreißt: In San Marcos im US-Bundesstaat Texas wurden neun neugeborene Welpen schutzlos in einer Plastikwanne ausgesetzt.

Die neun Welpen wurden hilflos und schutzlos in einer Plastikwanne ausgesetzt
Auf dem Behälter stand "kostenlose Welpen" geschrieben - daneben der verzweifelte Zusatz: "Kann ich mir nicht leisten, sorry."

Die hilflosen Hundebabys wurden Anfang Januar in das San Marcos Regional Animal Shelter gebracht.

Dort sprach man von einer "unglaublich dringenden und herzzerreißenden Situation".

Welpen in diesem Alter benötigen rund um die Uhr Wärme, Nahrung und medizinische Betreuung. "Jede Minute zählt", erklärte das Tierheim in einem emotionalen Social-Media-Beitrag.

Die Tiere waren erst wenige Tage alt und ohne ihre Mutter praktisch chancenlos. Mitarbeiter des Tierheims reagierten sofort und organisierten eine Notfallpflege.

Mehrere Tierschutzorganisationen sprangen ein, um die Versorgung sicherzustellen.

Trotz des schockierenden Starts gibt es Hoffnung

Alle neun Welpen haben überlebt und werden nun liebevoll aufgepäppelt. Das Tierheim bedankte sich ausdrücklich bei Helfern und Unterstützern aus der Region.

"Momente wie diese erinnern uns daran, dass Rettung wirklich eine Gemeinschaftsaufgabe ist und dass sich Leben verändern, wenn Menschen zusammenkommen", hieß es.

In etwa acht Wochen sollen die kleinen Hunde alt genug sein, um vermittelt zu werden.

