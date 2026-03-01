Mandy ist auf der Straße aufgewachsen: Wer kann das Herz der Hündin gewinnen?

Hamburg - Mandy ist auf den Straßen Rumäniens aufgewachsen und wartet seit anderthalb Jahren im Hamburger Tierheim auf eine Familie, die sie aufnimmt.

Mandy braucht strikte Regeln und eine selbstbewusste Bezugsperson. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mit knapp 70 Zentimetern Schulterhöhe ist die Hündin wahrlich nicht der geborene Schoßhund - und das Leben auf der Straße hat sie auch charakterlich nicht zur schmusenden Fellnase gemacht.

In Rumänien hat Mandy gelernt zu überleben, was zur Folge hat, dass sie andere Hunde in erster Linie als Konkurrenz um Ressourcen sieht. Dementsprechend sind sie in ihren Augen mehr Rivalen als Spielgefährten.

Auch Menschen werden von dem Vierbeiner erstmal kritisch beäugt. Wer sich von der imposanten Hündin allerdings nicht einschüchtern lässt und ihr selbstbewusst und konsequent entgegentritt, gewinnt früher oder später ihren Respekt.

Mit etwas Geduld öffnet die Fellnase dann auch ihr Herz. Ihre Pfleger bezeichnen sie als clever, selbstständig und absolut furchtlos.

Mandy braucht also Halter, die sich mit Hunden auskennen, sie lesen können und das Einmaleins der Hundeerziehung beherrschen. Respektiert sie den Menschen, dann hält sie sich auch an die Grenzen.