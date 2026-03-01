Mandy ist auf der Straße aufgewachsen: Wer kann das Herz der Hündin gewinnen?
Hamburg - Mandy ist auf den Straßen Rumäniens aufgewachsen und wartet seit anderthalb Jahren im Hamburger Tierheim auf eine Familie, die sie aufnimmt.
Mit knapp 70 Zentimetern Schulterhöhe ist die Hündin wahrlich nicht der geborene Schoßhund - und das Leben auf der Straße hat sie auch charakterlich nicht zur schmusenden Fellnase gemacht.
In Rumänien hat Mandy gelernt zu überleben, was zur Folge hat, dass sie andere Hunde in erster Linie als Konkurrenz um Ressourcen sieht. Dementsprechend sind sie in ihren Augen mehr Rivalen als Spielgefährten.
Auch Menschen werden von dem Vierbeiner erstmal kritisch beäugt. Wer sich von der imposanten Hündin allerdings nicht einschüchtern lässt und ihr selbstbewusst und konsequent entgegentritt, gewinnt früher oder später ihren Respekt.
Mit etwas Geduld öffnet die Fellnase dann auch ihr Herz. Ihre Pfleger bezeichnen sie als clever, selbstständig und absolut furchtlos.
Mandy braucht also Halter, die sich mit Hunden auskennen, sie lesen können und das Einmaleins der Hundeerziehung beherrschen. Respektiert sie den Menschen, dann hält sie sich auch an die Grenzen.
Hündin Mandy ist ein echter Charakterkopf
Die Hündin wünscht sich ein Zuhause mit klaren Spielregeln. Machtspielchen sind überhaupt nicht ihr Ding, sie will klare Verhältnisse. Dann wird die etwa sechs Jahre alte Fellnase zur loyalen Begleiterin.
Da sie andere Hunde als Rivalen betrachtet, mag sie überfüllte Hundeparks überhaupt nicht. Demzufolge suchen die Tierschützer bevorzugt nach einem ländlichen Zuhause mit viel Platz für die clevere Hundedame.
Auf Kinder und Katzen als Mitbewohner kann Mandy getrost verzichten.
Wer einen Charakterkopf sucht, über ausreichend Erfahrung mit Hunden verfügt und Mandy ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen ausführlichen Steckbrief der Fellnase und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.