Hund kommt nach über 400 Tagen aus Tierheim: Was bald darauf passiert, bricht Pflegern das Herz
Broward County (Florida, USA) - "Das ist herzzerreißend" - mit diesen Worten beginnt ein Instagram-Posting der "Humane Society of Broward County" aus Florida, das auch viele User nicht kaltlässt. Darin geht es um die traurige Geschichte der Hündin Maddie.
Das arme Tier musste mehr als 400 Tage in verschiedenen Tierheimen verbringen, bis sich schließlich jemand fand, der Maddie eine Chance gab. Doch dann schlug das Schicksal erneut zu.
Die Besitzerin der glücklosen Hündin wurde im vergangenen Jahr krank - so schwer, dass sie den dreijährigen Vierbeiner vor wenigen Tagen wieder ins Tierheim abgeben musste - ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen.
"Jetzt ist Maddie wieder in unserem Tierheim und weiß nicht, was passiert ist", schreiben ihre Pfleger in dem Instagram-Posting. Dazu bekommen die User ein Video der Fellnase zu sehen, die zunächst sehr verunsichert auf die Kamera reagiert.
Maddies Körpersprache spricht für sich: Sie ist traurig und höchst verunsichert. Doch als sie merkt, wer genau sie da eigentlich filmt, verwandelt sich Maddie regelrecht.
Virales Instagram-Video zeigt Maddies traurige Lage
Sie erkennt ihre Pfleger wieder, springt daraufhin aufgeregt an der Scheibe hoch, die sie voneinander trennt.
"Die wundervolle Maddie ist eine freundliche Hündin, die es liebt, gestreichelt zu werden. Ihre ehemalige Besitzerin hat uns erzählt, was für eine tolle Begleiterin sie ist. Sie nennt sie ihr Herzchen, das jeden mit wedelndem Schwanz begrüßt und Küsschen gibt", heißt es im Posting.
Der Clip hat seit Mitte der Woche bereits eine Viertelmillion Klicks erreicht. Das Mitleid scheint also groß zu sein. Die Chance, Maddie zu vermitteln, hoffentlich auch.
Bis es so weit ist, legen ihre Pfleger erst einmal weitere gute Worte für sie ein: "Sie versteht sich sehr gut mit Menschen, Kindern und anderen Hunden, aber mit Katzen kommt sie nur bedingt zurecht. Daher empfehlen wir ein Zuhause ohne Katzen. Sie wünscht sich eine Familie, die mit ihr auf Entdeckungstouren geht und sie einfach für den Rest ihres Lebens liebt!"
Titelfoto: Instagram/Screenshot/humanebroward