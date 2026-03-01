Hund kommt nach über 400 Tagen aus Tierheim: Was bald darauf passiert, bricht Pflegern das Herz

Broward County (Florida, USA) - "Das ist herzzerreißend" - mit diesen Worten beginnt ein Instagram-Posting der "Humane Society of Broward County" aus Florida, das auch viele User nicht kaltlässt. Darin geht es um die traurige Geschichte der Hündin Maddie.

Eindeutige Körpersprache: Maddie hat Angst. © Instagram/Screenshot/humanebroward

Das arme Tier musste mehr als 400 Tage in verschiedenen Tierheimen verbringen, bis sich schließlich jemand fand, der Maddie eine Chance gab. Doch dann schlug das Schicksal erneut zu.

Die Besitzerin der glücklosen Hündin wurde im vergangenen Jahr krank - so schwer, dass sie den dreijährigen Vierbeiner vor wenigen Tagen wieder ins Tierheim abgeben musste - ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen.

"Jetzt ist Maddie wieder in unserem Tierheim und weiß nicht, was passiert ist", schreiben ihre Pfleger in dem Instagram-Posting. Dazu bekommen die User ein Video der Fellnase zu sehen, die zunächst sehr verunsichert auf die Kamera reagiert.

Maddies Körpersprache spricht für sich: Sie ist traurig und höchst verunsichert. Doch als sie merkt, wer genau sie da eigentlich filmt, verwandelt sich Maddie regelrecht.