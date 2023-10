Joggerin von Kampfhund getötet: Düstere Vorahnung des Mannes soll sich bestätigt haben

Naarn - Eine Hunde-Attacke mit tödlichem Ausgang hinterlässt Spuren in Österreich. Am Montag wurde eine Joggerin von einem American Staffordshire Terrier totgebissen. Kampfhund "Elmo" soll bis dahin nicht auffällig geworden sein, berichtet Krone.

Das Haustier gehörte einer Besitzerin, die mit ihrer Ehefrau ganz in der Nähe des Tatorts wohnt und mehrere Hunde ihr Eigen nennt.

Der Hund soll vor rund einem Jahr den "lebenslangen Wesenstest" bescheinigt bekommen haben und nicht auffällig geworden zu sein. (Symbolbild) © 123RF / Cynoclub

Und doch geriet der Kampfhund am Montagvormittag außer sich und fiel über die Einheimische her. Eventuell könnte dies mit Hunde-Nachwuchs zusammenhängen, der in Elmo den Beschützer-Instinkt aktivierte.

Schreckliches musste offenbar auch der Ehemann der getöteten Person erleben.

Er soll aufgrund von Medienberichten bereits eine dumpfe Vorahnung gehabt haben, was ihn erwarten könnte.

Schließlich musste er laut Krone-Infos die entstellte Leiche anhand von Kleidung identifizieren.