Junge Hündin landet erneut im Tierheim, weil sie zu viel "Party gemacht" hat

Köln - Die junge Hündin "Sophie" aus dem Tierheim Köln-Dellbrück ist fröhlich, aufgeweckt und ein echter Wirbelwind - leider ist der Vierbeinerin genau das in ihrem letzten Zuhause zum Verhängnis geworden.

Die aufgeweckte Hündin "Sophie" ist nun schon zum zweiten Mal im Tierheim gelandet. © Homepage/Tierheim Köln-Dellbrück

Sophie sprüht nur so vor Lebensfreude und Tatendrang und das, obwohl sie in ihrem noch jungen Leben bereits so manchen Tiefschlag verkraften musste.

Schon vor einiger Zeit war sie aus einem rumänischen Tierheim in Brasov nach Köln gekommen. Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis sie ein neues Zuhause fand, doch die Freude über die Vermittlung währte nicht lange.

"Leider war es keine Bindung auf Dauer, nach kurzer Zeit kam sie retour", berichten die Pfleger in einem Instagram-Beitrag und lieferten den Grund gleich mit. So seien die neuen Besitzer mit dem wilden Verhalten der Hündin schlichtweg überfordert gewesen.

"Sophie, unser zauberhaftes kleines Ungeheuer, kann unschuldig wie ein Lamm dreinschauen und im nächsten Moment eine arme Wolldecke in 1000 Stücke zerlegen", wissen die Tierfreunde.

In ihrem Kurzzeit-Zuhause sei sie "buchstäblich" über Tische und Bänke gegangen und habe so einiges zerkaut, was nicht für ihre Zähne gedacht war. Die Pfleger haben auch einen Verdacht, wo dieses Verhalten herkommen könnte.