09.04.2026 07:04 Junge rennt immer zum Fenster, wenn es regnet: Als Mutter Grund erfährt, bricht ihr Herz

Dass ihr Sohn Easton immer gleich zum Fenster rennt, wenn es draußen regnet, ist Krista Stoltenberg lange vertraut. Sein herzzerreißender Grund aber nicht.

Von Christian Norm

Chicago (Illinois, USA) - Dass ihr Sohn Easton (3) immer gleich zum Fenster rennt, wenn es draußen regnet, ist Krista Stoltenberg (33) aus Chicago schon lange vertraut. Doch erst vor Kurzem hat sie ihren Sohn den Grund dafür sagen hören. Es brach der Mutter das Herz.

In dem viralen TikTok-Video rennt der kleine Easton (3) schnell zum Fenster, als es regnet. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/krista_stolt Sie hatte immer gedacht, dass ihr kleiner Schatz einfach nur auf einen Regenbogen hoffte. Doch dann kam der Tag, an dem sich Easton sichtlich enttäuscht zeigte, das Phänomen nicht gesehen zu haben. "Er ist nicht gekommen, um mich zu besuchen", sagte er. In diesem Moment wurde der Mutter klar, dass ihr Sohn in Wahrheit immer nur nach den Regenbögen gesehen hatte, weil er sie für einen Gruß seines besten Freundes gehalten hatte: dem inzwischen verstorbenen Rüden Odie. "Sie fühlten sich immer zueinander hingezogen", sagte Stoltenberg jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Wir haben noch einen anderen Hund, den mein Sohn auch sehr liebt", aber Odie sei einfach etwas Besonderes gewesen, fügte sie hinzu. Hunde Vier Pfoten, viel Geld: So finanziert ein Dackel seinen Besitzern ihre Traumhochzeit Die 33-Jährige verarbeitete die herzzerreißende Geschichte vor wenigen Tagen in einem TikTok-Video. In den ersten vier Tagen seit der Veröffentlichung sind bereits 1,7 Millionen Klicks zusammengekommen. Wie genau die Eltern ihrem damals nur zweijährigen Kind beibrachten, dass Odie gestorben war, wird im Video allerdings nicht erklärt. Dafür sprach Stoltenberg nun mit dem US-Magazin über die schwere Zeit.

Virales TikTok-Video zeigt herzzerreißende Geschichte

Schön früher war Easton immer ganz interessiert an Regenbögen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/krista_stolt