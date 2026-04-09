Junge rennt immer zum Fenster, wenn es regnet: Als Mutter Grund erfährt, bricht ihr Herz
Chicago (Illinois, USA) - Dass ihr Sohn Easton (3) immer gleich zum Fenster rennt, wenn es draußen regnet, ist Krista Stoltenberg (33) aus Chicago schon lange vertraut. Doch erst vor Kurzem hat sie ihren Sohn den Grund dafür sagen hören. Es brach der Mutter das Herz.
Sie hatte immer gedacht, dass ihr kleiner Schatz einfach nur auf einen Regenbogen hoffte. Doch dann kam der Tag, an dem sich Easton sichtlich enttäuscht zeigte, das Phänomen nicht gesehen zu haben. "Er ist nicht gekommen, um mich zu besuchen", sagte er.
In diesem Moment wurde der Mutter klar, dass ihr Sohn in Wahrheit immer nur nach den Regenbögen gesehen hatte, weil er sie für einen Gruß seines besten Freundes gehalten hatte: dem inzwischen verstorbenen Rüden Odie.
"Sie fühlten sich immer zueinander hingezogen", sagte Stoltenberg jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Wir haben noch einen anderen Hund, den mein Sohn auch sehr liebt", aber Odie sei einfach etwas Besonderes gewesen, fügte sie hinzu.
Die 33-Jährige verarbeitete die herzzerreißende Geschichte vor wenigen Tagen in einem TikTok-Video. In den ersten vier Tagen seit der Veröffentlichung sind bereits 1,7 Millionen Klicks zusammengekommen.
Wie genau die Eltern ihrem damals nur zweijährigen Kind beibrachten, dass Odie gestorben war, wird im Video allerdings nicht erklärt. Dafür sprach Stoltenberg nun mit dem US-Magazin über die schwere Zeit.
Virales TikTok-Video zeigt herzzerreißende Geschichte
An Odies letztem Tag hätten sie und ihr Mann Easton die Chance gegeben, sich von seinem Fellfreund zu verabschieden, so die Mutter. "Er umarmte ihn ganz fest und lange, gab ihm einen Kuss auf den Kopf und sagte: 'Ich hab' dich lieb, Odie.'"
Danach ging es für den schwer kranken Vierbeiner in die Tierklinik, wo er schließlich eingeschläfert wurde. "Die erste Frage, die ich meinem Mann stellte, war: 'Wie soll ich ihm nur sagen, dass sein bester Freund nicht mehr da ist?'", sagte Stoltenberg.
Sie habe gewusst, dass dies einer dieser entscheidenden Momente für Eltern sei, die man nicht vermeiden könne. "Wir mussten unser Bestes tun, um ihm in dieser Trauerphase beizustehen und gleichzeitig unsere eigene zu verarbeiten", erklärte die US-Amerikanerin.
"Leider gibt es kein Handbuch dafür, wie man einem Zweijährigen den Tod erklärt. Deshalb haben wir uns für etwas entschieden, das ein Zweijähriger verstehen kann: die Regenbogenbrücke."
So kam es, dass der Kleine bei jedem Regenbogen, den er fortan sah, glaubte, auf diese Weise einen Gruß von Odie zu erhalten. Was für ein bittersüßer Gedanke!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/krista_stolt