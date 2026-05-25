Emotionales Wiedersehen nach sechs Jahren: Hund Max findet neues Zuhause bei Ex-Soldaten
USA - Ein ehemaliger Soldat der US-Luftwaffe erlebte vor wenigen Tagen einen ganz besonderen Moment! Ganze sechs Jahre nach einem Einsatz in Korea wurde Alex Jones endlich wieder mit einem Hund vereint, zu dem er einst eine enge Bindung aufgebaut hatte.
Das emotionale Wiedersehen zwischen Alex und dem Vierbeiner Max wurde von der gemeinnützigen Organisation "Paws of War" organisiert.
Kennengelernt hatten sich die beiden bereits im Jahr 2020, als der Ex-Soldat in Korea stationiert gewesen war.
Während des Einsatzes entwickelten die beiden eine besondere Verbindung zueinander und verbrachten viel Zeit miteinander. Obwohl sie nicht direkt zusammenarbeiteten, schlossen sie sich schnell ins Herz.
"Als Alex Jones 2020 in Korea stationiert war, lernte er einen Hund namens Max kennen, der sofort sein Herz und seine Aufmerksamkeit gewann", hieß es in einer Mitteilung der Organisation.
Als Alex schließlich wieder nach Hause zurückkehrte, ging ihm die niedliche Fellnase einfach nicht mehr aus dem Kopf. Doch dem Mann blieb nichts anderes übrig, als auf den Tag zu warten, an dem Max aus dem Militärdienst ausscheiden würde - und dieser Tag war nun gekommen!
Hund Max kann nun seinen Ruhestand bei Alex Jones genießen
Im US-Bundesstaat North Carolina kam es am vergangenen Wochenende endlich zu dem lang ersehnten Wiedersehen. Fotos zeigten die beiden eng umschlungen und sichtlich glücklich.
Zudem wurde Max für seine langjährigen Dienste mit dem "Hero with a Heart"-Award ausgezeichnet.
"Max ist einer dieser guten Hunde, die man niemals vergisst. Er hat mir so viel beigebracht und hatte eine so besondere Ausstrahlung. Ich fühle mich geehrt und unglaublich glücklich, dass er seinen Ruhestand bei mir verbringen darf. Ich freue mich darauf, ihm den entspannten und schönen Ruhestand zu geben, den er verdient", erklärte Alex.
In einer Mitteilung der Organisation hieß es außerdem: "Während Paws of War Max mit dem 'Hero with a Heart'-Award auszeichnet, markiert dieser lang erwartete Moment nicht nur das Ende von Max' Dienstzeit, sondern auch den Beginn eines wohlverdienten gemeinsamen Lebens."
"Paws of War" ist eine gemeinnützige Organisation, die zur Unterstützung von Veteranen, aktiven Militärangehörigen und Ersthelfern gegründet wurde.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Paws of War Eastern North Carolina