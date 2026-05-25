Emotionales Wiedersehen nach sechs Jahren: Hund Max findet neues Zuhause bei Ex-Soldaten

USA - Ein ehemaliger Soldat der US-Luftwaffe erlebte vor wenigen Tagen einen ganz besonderen Moment! Ganze sechs Jahre nach einem Einsatz in Korea wurde Alex Jones endlich wieder mit einem Hund vereint, zu dem er einst eine enge Bindung aufgebaut hatte.

Nach sechs Jahren konnten sich Alex Jones und Hund Max endlich wieder in die Arme schließen. © Screenshot/Facebook/Paws of War Eastern North Carolina

Das emotionale Wiedersehen zwischen Alex und dem Vierbeiner Max wurde von der gemeinnützigen Organisation "Paws of War" organisiert.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits im Jahr 2020, als der Ex-Soldat in Korea stationiert gewesen war.

Während des Einsatzes entwickelten die beiden eine besondere Verbindung zueinander und verbrachten viel Zeit miteinander. Obwohl sie nicht direkt zusammenarbeiteten, schlossen sie sich schnell ins Herz.

"Als Alex Jones 2020 in Korea stationiert war, lernte er einen Hund namens Max kennen, der sofort sein Herz und seine Aufmerksamkeit gewann", hieß es in einer Mitteilung der Organisation.

Als Alex schließlich wieder nach Hause zurückkehrte, ging ihm die niedliche Fellnase einfach nicht mehr aus dem Kopf. Doch dem Mann blieb nichts anderes übrig, als auf den Tag zu warten, an dem Max aus dem Militärdienst ausscheiden würde - und dieser Tag war nun gekommen!