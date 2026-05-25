"Echtes Goldstück": Frauchen schwer krank, doch Traumhund Skylo bleibt positiv
Betzenstein - Die Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Mischling Skylo. Findet der Hund sein Happy End?
Skylo ist sechs Jahre alt und wiegt 27 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 58 Zentimetern. Weil sein Frauchen schwer krank wurde und sein Herrchen den ganzen Tag arbeiten muss, musste Skylo schließlich sein Bündel packen.
Er wird über die Tierhilfe vermittelt und wartet derzeit bei einer Pflegefamilie in der Region Franken auf sein Glück.
Die beschreiben ihn als menschenbezogenen und verschmusten Rüden, der jedem gefallen möchte. Skylo fährt brav im Auto mit und zeigt sich im Alltag unbeeindruckt von Reizen wie Fahrradfahrern oder Joggern. Laut Vorbesitzer kann er nach einer Eingewöhnung auch mal bis zu fünf Stunden allein bleiben.
Er kennt Katzen und kommt auch gut mit Artgenossen zurecht. Nur kleine, aufgeregte Hunde sind nicht so sein Fall, stellen seine Pflegeeltern fest.
Tierhilfe Franken sucht aktive Menschen für Hund Skylo
Skylo ist ein intelligenter Vierbeiner, der die gängigen Grundkommandos bereits beherrscht. Er will auch in Zukunft körperlich und geistig ausgelastet werden. Er liebt ausgedehnte Spaziergänge und würde auch gerne weiter in einem Garten toben dürfen. "Skylo ist ein echtes Goldstück", erklärt die Tierhilfe und hofft auf Menschen, die mit ihm zusammen die Welt entdecken wollen.
Möchtest Du Skylo kennenlernen? Dann melde Dich im Büro Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Weitere Informationen zum Vermittlungsablauf und der Arbeit des Vereins findest Du auf www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)