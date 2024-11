Junge Schäferhündin auf Wohnungssuche: Findet Honey jetzt ihr Glück?

Frankfurt am Main - Das etwa anderthalb Jahre alte Schäferhund-Mädchen Honey ist laut dem Tierheim in Frankfurt am Main eine ganz wunderbare Vertreterin ihrer Art. Leider hat sie trotzdem ihr Dach über dem Kopf verloren - unverschuldet.

Sie ist demnach so unkompliziert, dass sie auch an ambitionierte Hundeanfänger vermittelt werden würde.

Alle Hundefreunde dürften mit Honey viel Spaß haben. © Tierschutzverein Frankfurt und Umgebung von 1841 e.V.

Auch an Haushalte mit Kindern würde das Frankfurter Tierheim Honey vermitteln, allerdings sollten diese schon etwas älter und vor allem standfest sein, da die Hündin durchaus etwas ungestüm sein kann.

Darüber hinaus ist sie laut der Webseite stubenrein, fährt problemlos im Auto mit, läuft schön an der Leine und kommt mit ihren Artgenossen gut aus.

Allerdings müsste ihr bei Bedarf noch in kleinen Schritten beigebracht werden, auch mal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause zu bleiben. Was sie überhaupt nicht mag, sind hektische Bewegungen.



Ob sich Honey mit Katzen verträgt, das könne auf Wunsch gerne im Tierheim getestet werden.

Am besten aufgehoben sei sie in einer Wohnung am Stadtrand oder in einer ländlichen Gegend.

Wer Honey jetzt kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail an vermittlung-hunde@tsv-frankfurt.ded in Verbindung setzen.