Junger Golden Retriever außer Rand und Band! Was er beim Trinken macht, lässt Lachtränen fließen

Orange County (USA) - Hach, so ein kleiner niedlicher Golden Retriever lässt doch bei jedem Hundebesitzer das Herz schmelzen! Doch so süß die Vierpfotler auch sein mögen, mächtig Arbeit können sie trotzdem machen. Das musste das Frauchen von Goldie-Welpe "Shadow" nun am eigenen Leibe erfahren ...

In dem 25-sekündigen Video ist zu sehen, dass der kleine Shadow zwar unheimlich niedlich, das Zusammenleben mit ihm aber sicher kein Zuckerschlecken ist. An seinem Trinknapf stehen, schlabbt der junge Golden Retriever nicht etwa brav sein Wasser - sondern funktioniert die Schale kurzerhand zum Plantschbecken um!

"Verrückt. Aber süß verrückt. Das macht es besser, oder?", betitelte sie ein Video ihres Hundes, das sie in dieser Woche hochgeladen hatte. Innerhalb weniger Tage sahen sich fast 400.000 User den Post an, mehr als 31.000 ließen ein Like da.

Auch danach ist in dem TikTok-Video noch gut zu erkennen, was für ein wildes und verspieltes Gemüt der kleine Goldie hat. Zunächst braust er wie angestochen an einer Mauer entlang.

Am Ende ist er noch einmal in der Wohnung zu sehen, wie er seinen tierischen "Mitbewohner" begutachtet. Hoch interessiert bäumt er sich am Stall eines Hasen auf, scheint genau erschnüffeln zu wollen, ob das Langohr ein potenzieller Freund von ihm sein könnte. In den Kommentaren zeigen sich die User begeistert von dem kleinen Wirbelwind.

Doch auf seinem Weg zum TikTok-Star muss Shadow sich dennoch warm anziehen.

Denn es gibt bereits einen anderen Golden Retriever mit genau demselben Namen, der im Netz ebenfalls für schmelzende Herzen sorgt! Schwer zu sagen, wer der niedlichere von den beiden ist ...