Welpe sieht Golden Retriever im Fernseher: Seine Reaktion lässt Herzen schmelzen

Culver City (USA) - Für Welpen-Eltern gibt es vor allem im ersten Lebensjahr viele zauberhafte "erste Male". So hört man seinem Vierbeiner fasziniert bei den ersten Bell-Versuchen zu oder feiert das erste Mal an der Leine gehen oder amüsiert sich über das erste Mal Baden in einer Pfütze. Auch die Besitzerin des kleinen "Shadow" aus den USA durfte ein besonderes erstes Mal miterleben - und hielt es glücklicherweise auf Video fest.