Junger Mischling aussortiert: Wann findet "Baki" sein Happy End?

München - Der unkastrierte Presa-Canario-Mix "Baki" kam ins Münchner Tierheim , weil er sich mit dem anderen Rüden der Familie nicht verstand. Findet er nun sein Glück in einem neuen Zuhause?

Alles Weitere erfährst Du auf dem Gnadenhof des Tierheims in Kirchasch. Melde Dich unter der Telefonnummer 0152/01040115 und statte Baki einen Besuch ab.

Baki hofft auf ein ruhiges Zuhause in ländlicher Gegend. Bestenfalls haben die neuen Besitzer Erfahrung mit seiner Hunderasse und sind in der Lage, ihn konsequent zu führen.

Jagdhündin "Arwen" sucht sportliche Halter. © Tierheim München

Auch die Deutsch-Drahthaar-Hündin "Arwen" sucht ein Zuhause. Sie wurde im Dezember 2020 geboren und kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Tierheim.

Bei einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern wiegt sie derzeit 25 Kilogramm.

Arwen ist eine verschmuste und sportlich aktive Hündin, die auch alle rassetypischen Eigenschaften eines Jagdhundes mitbringt.

Die fröhliche Fellnase muss noch einiges lernen und sollte mit ihren künftigen Haltern eine gute Hundeschule besuchen.

Kinder in ihrem neuen Zuhause sollten älter und standfester sein, empfiehlt das Tierheim. Bei anderen Hunden entscheidet Arwen nach Sympathie, ihr Zuhause möchte sie aber nicht mit einem Artgenossen teilen.

Da in der Obhut ihres Vorbesitzers leider eine schwere chronische Ohrenentzündung sehr lange unbehandelt blieb, musste Arwen nun an beiden Gehörgängen operiert werden. Inzwischen geht es ihr besser. Alles Weitere zu ihrer Gesundheit erfährst Du von den Pflegern in der Hundequarantäne.

Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921 00043 und lerne Arwen kennen.