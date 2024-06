Kann das gutgehen? Hund rennt auf den Gleisen, direkt dahinter lauert ein Zug

Manila (Philippinen) - Es sind Bilder, die einem den Atem stocken lassen! Auf den Gleisen hat sich ein Hund in akute Lebensgefahr gebracht. Dass das tierische Abenteuer nicht in einer Katastrophe endete, war nur einer Tatsache zu verdanken.

Hier trudelte er endlich im Bahnhof ein: Der tapfere Hund hat seinen gefährlichen Trip auf den Gleisen unbeschadet überstanden. © Screenshot/TikTok/sharmainefacto

Der Hund, der den Vorfall laut Angaben der "Light Rail Manila Corporation" (LRMC) unversehrt überstand, hatte einen besonders großen Schutzengel, denn der Lokführer verringerte die Geschwindigkeit seines Zuges und rette ihm damit sein Leben.

Dieselbe Quelle ließ im Anschluss an die waghalsige Gleisen-Tour des Vierbeiners verlauten, dass das offenbar verwirrte Tier direkt in liebevolle Hände gegeben wurde.

Der gefährliche Hunde-Ausflug am Bahnhof habe sich demzufolge am 1. Juni ereignet und ironischerweise sogar eine kuriose Namensgebung zur Folge gehabt.

Das Tier wurde nämlich nach der Station benannt, in der es gerettet wurde. Der Name des Hundes lautet nun "Liberty", dt. Freiheit. Zuvor soll die Hundedame übrigens an weiteren Stationen gesichtet worden sein, bevor sie schließlich völlig erschöpft und ausgebrannt in den Bahnhof "einmarschierte".