Kaos sucht Ordnung: Wer gibt dem früheren Straßenhund sein Vertrauen zurück?

Laika-Mix Kaos (3) ging durch schwere Zeiten. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Der hübsche Hund kam zu seinen aktuellen Tierpflegern, weil der vorherige Halter mit ihm überfordert war. Denn Kaos wuchs ursprünglich als Straßenhund im Ausland auf - eine Erfahrung, die ihn in manchen Bereichen immer noch prägt.

In einigen Situationen ist der Rüde immer noch sehr unsicher. Kaos ist skeptisch gegenüber Fremden und vor allem gegenüber Männern, auf die er aggressiv reagiert. Es ist unklar, welche Erlebnisse auf der Straße ihn in der Vergangenheit so geprägt haben.

Die tiefe Abneigung Männern gegenüber hat leider schon zu Bissvorfällen bei fremden Menschen geführt. Daher braucht der Vierbeiner eine klare Führung, die ihm Sicherheit gibt.

Kaos will Frauenheld sein und braucht einen weiblichen Haushalt. Der schöne Rüde ist lebhaft und hat einen ausgeprägten Jagdtrieb. Auch bei anderen Hunden bevorzugt er seine weiblichen Artgenossen. Katzen und Kinder mag Kaos allerdings nicht.

Trotz seiner Schwierigkeiten ist Kaos in manch anderer Beziehung ein richtiger Vorzeige-Hund: Er fährt in Bus und Bahn mit, hält es auch mal für ein paar Stunden allein zu Hause aus und ist stubenrein.