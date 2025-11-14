Kater beobachtet verletzten Hund: Dann zeigt er eine Geste, die zu Tränen rührt
Washinton D.C. (USA) - Für Tierhalter ist es das Schlimmste, wenn es den geliebten Vierbeinern nicht gut geht. Eine Frau aus den USA bekam in dieser schwierigen Situation zum Glück unerwartete Hilfe - die alle Herzen zum Schmelzen bringen sollte!
Hund "Oakley" hatte sich vor Kurzem verletzt und war nun auf Physiotherapie angewiesen. Um die Heilung zu beschleunigen und ihm die Schmerzen zu nehmen, massierte die Familie täglich den Körper des Vierbeiners.
Katze "River" beäugte das Prozedere zunächst nur von Weitem, setzte sich dann aber plötzlich stets neben Oakley und schaute zu. "Mir ist aufgefallen, dass sich mein Kater anders verhalten hat, nachdem mein alter Hund in die Reha musste", schreibt Besitzerin Amber Aquart aus Washington D.C. auf Instagram. Dort teilte sie auch eine Aufnahme, die Hund und Katze zusammen zeigt.
Im Video sieht man River zunächst um den verletzten Hund schleichen, bis er sich mehr und mehr um den Vierbeiner zu kümmern scheint. "Er hat immer genau zugeschaut und ihm Trost und Unterstützung gespendet", so die US-Amerikanerin.
Was dann geschah, hatte sie aber völlig umgehauen: Der Kater entschloss sich, Oakley ebenfalls zu massieren. Frauchen Amber konnte mehrfach filmen, wie der Stubentiger entweder neben oder auf dem Hund sitzt und ihn mit einem sanften Milchtritt bearbeitet. "Ich glaube, er wollte mehr als nur seinen Bruder Oakley trösten", schreibt die Halterin. "Er wollte ihm auch helfen."
Katze kümmert sich rührend um verletzten Hund
Nicht nur Amber ist von so viel Liebe zwischen ihren Tieren beeindruckt. Auch die Zuschauer, die dafür sorgten, dass der Clip innerhalb eines Tages schon über 41 Millionen Mal auf Instagram angeklickt worden ist, lieben den empathischen Kater, der sich so rührend um seinen Hunde-Bruder kümmert.
"ER HAT DICH BEOBACHTET, UM HELFEN ZU KÖNNEN, OH MEIN GOTT!", schreibt eine Userin bewegt. Auch eine andere ist beim Anblick der Tiere nah am Wasser gebaut: "Ich hatte sowieso vor, heute zu weinen 😭", meint sie.
Eine weitere Person fasst rührend zusammen: "In einer Welt voller Hass und Schrecken ist es wirklich schön, solche Videos zu sehen. Sie geben mir das Gefühl, dass doch nicht alles so schlimm ist. Am Ende ist das wirklich alles, was zählt!"
Frauchen Amber erklärt abschließend, dass Kater und Hund schon immer eine tiefe Bindung hätten. Seit Oakleys Verletzung wäre es zwischen den beiden noch liebevoller geworden. "River ist der beste Katzenbruder für Oakley überhaupt."
Titelfoto: Collage: Screenshots/Instagram/@whiskeytoller