Katze wird mit neuem Hund konfrontiert: Ihre Reaktion sorgt für viel Gelächter im Netz

Millionen TikTok-User amüsieren sich über Katze Olive und Hund Widget. Das ungleiche Duo sorgt mit seinen Rivalitäten für Lachtränen.

Von Christian Norm

Kitchener (Kanada) - Ach, was muss das für ein schönes Leben gewesen sein. Einst war Katze Olive das einzige Haustier ihres geliebten Frauchens Carly Thomas (27). Beide hätten in ihrem schönen Zuhause im kanadischen Kitchener für immer so weitermachen können. Doch dann hatte Carly die Idee, noch einen Hund anzuschaffen. Der Albtraum der Samtpfote begann!

Sehen beide irgendwie bedröppelt aus: Katze Olive und Hund Widget. © Screenshot/TikTok/widget.mas Vergangenen Monat ging ein TikTok-Video mit Olive und dem Rüden Widget viral. Obwohl der Clip nur wenige Sekunden lang ist, wird darin klar, dass die Katze nun nicht mehr in Frieden leben kann. In dem Video stupst der junge Hund den armen Stubentiger immer wieder aggressiv mit der Schnauze an. Während Olive die "Tortur" tapfer über sich ergehen lässt, blickt sie vorwurfsvoll in die Kamera. "Olive sagt, es wäre doch schön, wenn sie wieder ein Einzelkind wäre", so die trockene Interpretation ihrer Besitzerin, die ihrem Kommentar drei Tränen lachende Emojis anhängt.

Dass nicht nur die Kanadierin das Bildmaterial ziemlich komisch findet, zeigt sich an den Klickzahlen. Von 5,5 Millionen Zuschauern, haben mehr als 996.000 ein Like vergeben. Doch nicht nur der eine Clip kommt beim TikTok-Publikum gut an. Carly hat auf ihrem Kanal widget.mas noch viel mehr zu bieten.

Hund und Katze überzeugen in mehreren TikTok-Videos ihr Publikum

Widget hat Katze Olive zum Fressen gern - sie ihn offenbar nicht... © Screenshot/TikTok/widget.mas