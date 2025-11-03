Katzen starren neuen Dackel an: Was dann passiert, geht Frauchen voll ans Herz

Niederlande - Was hat sie sich dabei bloß gedacht? Lisa de Gunst (33) beschloss vor einigen Monaten, die traute Zweisamkeit ihrer Katzen Belle und Alphie zunichtezumachen, indem sie einen Dackel anschaffte. Zumindest ahnte die Katzenbesitzerin aus den Niederlanden, dass die ungleichen Tiere nicht harmonieren könnten. Als sie eine der ersten Begegnungen der drei Fellnasen filmte, schienen sich alle Befürchtungen zu bestätigen. Doch was bald darauf passierte, ging der jungen Frau voll ans Herz.

Die Katzen Belle und Alphie schauen den Neuen, Dackel James, skeptisch an. (Der Teil des Bildes, in dem der Hund sitzt, wurde zur besseren Sichtbarkeit nachträglich von TAG24 aufgehellt). © TikTok/Screenshot/lisadegunst

In einem TikTok-Video von Ende Oktober ist der Moment zu sehen, in dem die Luft zwischen Hund und Katzen zu brennen scheint. Skeptisch starren die Samtpfoten den Dackel an. Der versteht wohl nur Bahnhof, schaut verwirrt zurück - es sieht schlecht aus.

In einer weiteren Szene schleicht sich Katze Belle zaghaft an den Dackel heran. Eine gewisse Neugierde besteht also. Dann gibt es einen harten Schnitt in dem Video.

Die Wahrheit wird offenbart: Plötzlich kuscheln Dackel James und die Ragdoll liebevoll miteinander. Auch mit der Britisch-Kurzhaar-Katze Alphie läuft es bestens - Harmonie pur.

Dass es so laufen würde, hatte Lisa de Gunst nicht zu träumen gewagt, wie sie auch im Untertitel des Clips verrät.

Jetzt hat sie mit Newsweek über diese glückliche Fügung gesprochen.