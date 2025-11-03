Katzen starren neuen Dackel an: Was dann passiert, geht Frauchen voll ans Herz
Niederlande - Was hat sie sich dabei bloß gedacht? Lisa de Gunst (33) beschloss vor einigen Monaten, die traute Zweisamkeit ihrer Katzen Belle und Alphie zunichtezumachen, indem sie einen Dackel anschaffte. Zumindest ahnte die Katzenbesitzerin aus den Niederlanden, dass die ungleichen Tiere nicht harmonieren könnten. Als sie eine der ersten Begegnungen der drei Fellnasen filmte, schienen sich alle Befürchtungen zu bestätigen. Doch was bald darauf passierte, ging der jungen Frau voll ans Herz.
In einem TikTok-Video von Ende Oktober ist der Moment zu sehen, in dem die Luft zwischen Hund und Katzen zu brennen scheint. Skeptisch starren die Samtpfoten den Dackel an. Der versteht wohl nur Bahnhof, schaut verwirrt zurück - es sieht schlecht aus.
In einer weiteren Szene schleicht sich Katze Belle zaghaft an den Dackel heran. Eine gewisse Neugierde besteht also. Dann gibt es einen harten Schnitt in dem Video.
Die Wahrheit wird offenbart: Plötzlich kuscheln Dackel James und die Ragdoll liebevoll miteinander. Auch mit der Britisch-Kurzhaar-Katze Alphie läuft es bestens - Harmonie pur.
Dass es so laufen würde, hatte Lisa de Gunst nicht zu träumen gewagt, wie sie auch im Untertitel des Clips verrät.
Jetzt hat sie mit Newsweek über diese glückliche Fügung gesprochen.
Süßes Video mit Dackel und Katzen geht auf TikTok viral
Sie habe mit viel Stress und Zank zwischen den Fellnasen gerechnet, sagte die 33-Jährige. Die Tiere haben sie dann ziemlich überrascht.
"Die Katzen waren total neugierig auf ihn und es fühlte sich an, als ob er schon immer dazugehört hätte. Sie spielen oft zusammen und schlafen auch nebeneinander. Wenn die Katzen reinwollen, rennt der Hund immer zur Tür, damit ich sie öffnen kann", erzählte die Tierfreundin.
Auch auf TikTok sorgt diese Geschichte für Begeisterung. Mehr als 700.000 Klicks sind seit dem 24. Oktober zusammengekommen.
"Ich bin so glücklich, dass sie sich so gut verstehen. Es fühlt sich wirklich wie ein Zuhause voller Liebe an", schwärmte das Frauchen zum Ende des Interviews mit dem US-Magazin.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/lisadegunst