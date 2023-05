Kaum zu erkennen: Wo ist der zweite Hund auf diesem Foto?

Nuneaton (England) - Dieses Suchbild ist fast schon gemein. Veröffentlicht wurde es am 21. April von Amy Hadlum auf der Facebook-Seite "Dogspotting Society" . Dazu schrieb die Britin aus Nuneaton: "Nun, finde den zweiten Hund. Schwierigkeitsgrad: hoch".

Doch dann kommt der Teil, an dem viele Menschen scheitern dürften. Denn selbst eine lange Suche hilft nicht unbedingt weiter. Trotzdem ist der Hund auf dem Bild zu finden. Nur wo?

Herangezoomt und aufgehellt: Hinter und leicht auf dem Kissen liegt Rüde Flash. © Facebook/Screenshot/Amy Hadlum/Dogspotting Society

Das Frauchen erklärte, dass auf dem Foto die zweijährige Schäferhündin Harley zu sehen ist. Hinter den Kissen versteckt liegt außerdem ein Staffordshire-Bullterrier-Deutscher-Schäferhund-Collie-Mix namens Flash.

"Harley lebt im 'Harley-Land'. Sie ist ziemlich unabhängig. Sie macht ihr eigenes Ding und ist mit Sicherheit der Platzhirsch", erklärte die dreifache Hundebesitzerin.

Flash sei wahrscheinlich das Schlusslicht im Rudel "Obwohl er das erste Mitglied ist. Er wurde von der RSPCA auf der Isle of Wight gerettet. Ich habe früher dort gelebt, aber jetzt bin ich wieder zu Hause in Nuneaton", so Hadlum.



Flash sei ihr ganz besonderer Schatz. "Er hat all die Liebe der Welt zu geben. Und er hat meine Welt völlig verändert. Ich liebe meine Hunde so sehr. Aber da er mein erster war, hat er mein Leben so verändert, dass ich jetzt mit Hunden arbeiten möchte."



Das wäre wohl besser als weitere Bilderrätsel zu posten. Denn damit kann Hadlum bestimmt so manchen in den Wahnsinn treiben.