Keine einzige Anfrage: Wunderschöne Asta sucht neues Zuhause - aber keiner will sie!

Asta (6) will ein neues Zuhause finden. © Facebook TierschutzVerein Wurzen

"Asta kam als Abgabehund zu uns ins Tierheim", berichten die Pfleger auf ihrer Website. "Leider war es ihrer bisherigen Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, sich weiterhin um sie zu kümmern."

Die sechsjährige Hündin wird als freundliche und aufgeschlossene Persönlichkeit beschrieben - sie genießt die Aufmerksamkeit und Kuschel-Einheiten ihrer Lieblingsmenschen in vollen Zügen.

Abgesehen von einigen Grundkommandos hapert es bei ihr allerdings noch ziemlich an der Leinenführigkeit, heißt es weiter. Ein weiteres Manko ist die Tatsache, dass Asta nicht mit anderen Hunden verträglich ist und einen rassetypisch ausgeprägten Wachinstinkt an den Tag legt. Das kann aber auch etwas Positives sein - immerhin geht sie dadurch äußerst aufmerksam durch die Welt.

"Leider gab es bisher noch keine einzige Vermittlungsanfrage für sie", so die Tierschützer. "Der Alltag im Tierheim bedeutet für Astra viel Stress – dabei wünschen wir uns so sehr, dass sie endlich ankommen und zur Ruhe kommen darf."

Deshalb appelliert das Tierheim nun an die Menschen in und um Wurzen, Asta ein liebevolles Zuhause - bestenfalls mit dem freien Zugang zu einem Garten - zu ermöglichen. Eine Wohnungshaltung kommt für die aufgeweckte Hündin nicht infrage. Und weiter: "Kinder dürfen gerne Teil der Familie sein, sollten aufgrund von Astas Größe jedoch bereits standfest sein."