Straßenhund weigert sich, Grabstätte zu verlassen: Der Grund bricht so vielen das Herz
Malappuram - Diese Szenen sind nur schwer zu ertragen: Ein virales Video aus Indien zeigt einen Hund, der mit nach hinten gezogenen Ohren an einem frischen Grab steht. Dort soll er seit Tagen verweilen und sich weigern, den Friedhof zu verlassen. Der Grund dürfte vielen das Herz schwer machen.
Wie unter anderem Indiatoday berichtet, handelt es sich bei dem Tier um einen Streuner, der auf den Straßen vom Distrikt Malappuram in Kerala lebt. Dass er für einen Straßenhund derart gut genährt ist, hat er einer Frau namens Amina zu verdanken, die ihn täglich gefüttert hatte.
Ihr Leben endete vor wenigen Tagen allerdings dramatisch: Amina brach auf dem Rückweg von ihrer Tochter plötzlich auf der Straße zusammen, wo sie von ihrem geliebten Streuner gefunden wurde. Durch sein Bellen wurden die Anwohner auf die Notlage der Frau aufmerksam und holten Hilfe.
Amina wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, doch dort konnte sie leider nicht mehr gerettet werden.
Bei ihrer Beerdigung war dann auch der Straßenhund anwesend, der den Trauerzug zur Moschee und anschließend zum Friedhof begleitete.
Straßenhund weicht Grab von verstorbener Inderin nicht von der Seite
Er soll dann ganze drei Tage lang am Grab der Inderin Wache gehalten haben, wollte ihr nicht von der Seite weichen.
Anschließend schloss er sich den Besuchen von Aminas Kindern und Enkelkindern an, die seitdem täglich zur Ruhestätte gehen. Während die Verwandten der Verstorbenen beten und Amina gedenken, sitzt der Vierbeiner immer still am Grab bei ihnen - ganz so, als könnte er sich nicht von der Frau trennen, die ihm so lange und so selbstlos beim Überleben half.
Ihre kleine Geste sollte eine tiefe Freundschaft zwischen Tier und Frau aufbauen. Eine Bindung, die auch nach ihrem Tod nicht abzureißen scheint.
Die Menschen im Ort sind von dem trauernden Hund tief berührt. Auch im Internet verbreitete sich die Geschichte von Amina und dem herrenlosen Hund wie ein Lauffeuer.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/YouTube/ETV Andhra Pradesh