30.04.2026 16:06 Straßenhund weigert sich, Grabstätte zu verlassen: Der Grund bricht so vielen das Herz

In Indien ging eine Story viral, die sich um einen Straßenhund dreht, der am Grab einer Frau, die ihn zuvor stets gefüttert hatte, Wache hält.

Von Anne-Sophie Mielke

Malappuram - Diese Szenen sind nur schwer zu ertragen: Ein virales Video aus Indien zeigt einen Hund, der mit nach hinten gezogenen Ohren an einem frischen Grab steht. Dort soll er seit Tagen verweilen und sich weigern, den Friedhof zu verlassen. Der Grund dürfte vielen das Herz schwer machen.

Ein Straßenhund in Indien trauerte nach dem Tod einer Frau immer wieder an ihrem Grab. © Bildmontage/Screenshot/YouTube/ETV Andhra Pradesh Wie unter anderem Indiatoday berichtet, handelt es sich bei dem Tier um einen Streuner, der auf den Straßen vom Distrikt Malappuram in Kerala lebt. Dass er für einen Straßenhund derart gut genährt ist, hat er einer Frau namens Amina zu verdanken, die ihn täglich gefüttert hatte. Ihr Leben endete vor wenigen Tagen allerdings dramatisch: Amina brach auf dem Rückweg von ihrer Tochter plötzlich auf der Straße zusammen, wo sie von ihrem geliebten Streuner gefunden wurde. Durch sein Bellen wurden die Anwohner auf die Notlage der Frau aufmerksam und holten Hilfe. Amina wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, doch dort konnte sie leider nicht mehr gerettet werden. Hunde Wegen Überforderung abgegeben: Darum benötigt Sam Menschen mit Hunde-Erfahrung Bei ihrer Beerdigung war dann auch der Straßenhund anwesend, der den Trauerzug zur Moschee und anschließend zum Friedhof begleitete.

Straßenhund weicht Grab von verstorbener Inderin nicht von der Seite