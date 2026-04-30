Husky geht zum Hundefriseur: Das folgende Drama hat keiner erwartet
Miami - Die wenigsten Hunde dürften sich auf den Besuch beim Hundefriseur freuen, die meisten lassen aber die Kombination aus Fell- und Krallenpflege einfach über sich ergehen. Der tierische Kunde von Wesly Acosta - ein schwarz-weißer Husky - brachte den auch irgendwie hinter sich ... allerdings nicht, ohne ein einziges Drama daraus zu machen.
Den vielen gemeinsamen Videos auf Instagram nach ist der Husky ein regelmäßiger Gast bei Wesly Acosta, der mit "Mahia Mobile Grooming" in Miami sein Geld verdient. Gewöhnt hat sich der Vierbeiner aber noch nicht an das Prozedere im mobilen Friseursalon.
In den Clips sieht man, wie der Husky sich mit allen Möglichkeiten gegen die Behandlung des Friseurs wehrt, dramatisch aufjault und immer wieder halb zubeißt. Überraschenderweise hält dies Wesly nicht davon ab, weiter am Tier zu arbeiten. Ständig muss er den Schlittenhund ermahnen, seine Zähne nicht in seine Hände und Arme zu rammen, während der Hund dabei wie ein kleines Kind bei einer Standpauke einen Flunsch zieht.
"Das war ein Kampf Mann gegen Mann", fasst der Tierfriseur einen der Termine mit Husky "Hashi" zusammen. "Dieser große Kerl ist echt eine Drama-Queen 🥴🐶."
Wesly beschreibt das erste Treffen mit Hashi als "einziges Chaos" von der ersten Sekunde an.
Husky macht Hundefriseur das Leben schwer
"Er wurde nass, knurrte, jaulte und verlor überall Haare … Jeder einzelne Schritt war ein einziger Kampf 😅." Vor allem das Feilen der Krallen scheint für den Husky den absoluten Endgegner darzustellen. "Er drehte sich um, knurrte mich an und fixierte mich mit seinem Blick", erinnert sich der US-Amerikaner.
"Ich will ehrlich sein ... es gab Momente, da dachte ich: 'Das war's, ich bin fertig.' 🤣 Aber gleichzeitig ... genau mit solchen Hunden arbeite ich am liebsten", gibt er zu.
Für ihn steht aber fest: Egal wie schwierig sein "Kunde" ist - am Ende wird die Arbeit erledigt.
Auch die Krallen des Drama-Huskys seien am Ende perfekt geworden, auch wenn sich Wesly dabei fast einen Finger abgeschnitten hätte.
Dass es zwischen Mann und Vierbeiner auch anders laufen kann, zeigt ein Clip, bei dem der Salonbesitzer gerade an seinem Handy ist und den nächsten Termin plant. Hashi scheint aber nicht damit einverstanden zu sein, dass die Aufmerksamkeit plötzlich nicht mehr auf ihm liegt, fiept bettelnd und stupst den Friseur liebevoll an.
Im Internet ist das Duo schon länger ein viraler Hit und die Nutzer können von den beiden gar nicht genug bekommen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/mahia_mobilegrooming