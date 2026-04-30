30.04.2026 14:01 Husky geht zum Hundefriseur: Das folgende Drama hat keiner erwartet

Der Hundefriseur Wesly Acosta hat mit einem Husky alle Hände voll zu tun.

Von Anne-Sophie Mielke

Miami - Die wenigsten Hunde dürften sich auf den Besuch beim Hundefriseur freuen, die meisten lassen aber die Kombination aus Fell- und Krallenpflege einfach über sich ergehen. Der tierische Kunde von Wesly Acosta - ein schwarz-weißer Husky - brachte den auch irgendwie hinter sich ... allerdings nicht, ohne ein einziges Drama daraus zu machen.

Hundefriseur Wesly hatte mit diesem Husky alle Hände voll zu tun © Bildmontage/Screenshot/Instagram/mahia_mobilegrooming Den vielen gemeinsamen Videos auf Instagram nach ist der Husky ein regelmäßiger Gast bei Wesly Acosta, der mit "Mahia Mobile Grooming" in Miami sein Geld verdient. Gewöhnt hat sich der Vierbeiner aber noch nicht an das Prozedere im mobilen Friseursalon. In den Clips sieht man, wie der Husky sich mit allen Möglichkeiten gegen die Behandlung des Friseurs wehrt, dramatisch aufjault und immer wieder halb zubeißt. Überraschenderweise hält dies Wesly nicht davon ab, weiter am Tier zu arbeiten. Ständig muss er den Schlittenhund ermahnen, seine Zähne nicht in seine Hände und Arme zu rammen, während der Hund dabei wie ein kleines Kind bei einer Standpauke einen Flunsch zieht. "Das war ein Kampf Mann gegen Mann", fasst der Tierfriseur einen der Termine mit Husky "Hashi" zusammen. "Dieser große Kerl ist echt eine Drama-Queen 🥴🐶." Hunde Frauen wollen zwei Hunde retten: Was dann passiert, haben sie nicht kommen sehen Wesly beschreibt das erste Treffen mit Hashi als "einziges Chaos" von der ersten Sekunde an.

Husky macht Hundefriseur das Leben schwer