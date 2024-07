Kevin trauert um seinen verstorbenen Hund, dann tut ihm das Schicksal einen großen Gefallen

Kevin Leurquin (45) adoptierte im vergangenen Jahr einen Straßenhund aus Nepal. © Screenshot/Instagram/adventuresofsummit_thedog

Der 45-Jährige war im vergangenen Jahr mit einer Wohltätigkeitsorganisation in Nepal unterwegs, um dort Menschen zu unterstützen, die an einer Blutgerinnungsstörung leiden.

Für ihn war das ein persönliches Anliegen, wie er Newsweek erklärte, da er selber auch an Hämophilie leidet.

Mit dabei auf dem Trip hatte er die Asche seines verstorbenen Hundes Driver. Kevin hatte geplant, diese am Mount Everest zu verstreuen, um damit seinen treuen Begleiter zu ehren. Im Interview verriet er, wie sehr ihm der Hund geholfen habe mit den Herausforderungen seiner Krankheit umzugehen.

Während der Zeit in Nepal stellte Kevin fest, wie viele Straßenhunde dort leben. So kam ihm der Gedanke, einen Straßenhund zu adoptieren. Da dies aber "wie eine wirklich schwierige Aufgabe erschien", so Kevin, stattete er dem "KAT Centre Nepal Rescue" einen Besuch ab.