Kleine Hündin einfach im Müll entsorgt: Ihr Schicksal sorgt für Gänsehaut
Irvine (Kalifornien/USA) - Eigentlich hatte Tierretterin Suzette Hall nach einem anstrengendem Tag nur ins Bett fallen wollen - doch dann erhielt sie einen Anruf, der sie sofort dazu brachte, alles stehen und liegen zu lassen und ins Auto zu springen.
So wurde sie von Bekannten über eine kleine Hündin informiert, die vor mehreren Tagen hinter einem kleinen Geschäft zwischen den Mülltonnen ausgesetzt worden war. Hall spürte, wie ihr das Herz bracht.
Voller Angst versteckte sich die Vierbeinerin hinter dem Gerümpel und lies niemanden an sich heran. Einzig und allein auf Autos reagierte sie - ganz so, als würde sie hoffen, dass ihre Besitzer zurückkehrten. Doch das sollte nicht passieren.
Als Hall an dem Versteck der Hündin angelangt war, stellte sie kurzerhand eine kleine Falle auf. Dann war viel Geduld gefragt.
"Aus einiger Entfernung sahen wir sie aus ihrem Versteck kommen", erklärte die Amerikanerin auf Instagram. "Sie lief um den Käfig herum, immer und immer wieder. Sie war so hungrig, aber hatte zu große Angst, um hineinzugehen."
Auf Instagram sorgte die Hunde-Story für schwere Herzen
Hündin rast in Falle hinein
Kurzerhand fuhr Hall also härtere Geschütze auf: Gemeinsam mit ihrer Bekannten begann sie, mögliche Fluchtwege der Fellnase zu blockieren und sie somit nach und nach in Richtung Falle zu lotsen. Und siehe da: Mit einem Mal sprintete das Tier los und rannte dabei geradewegs in den Käfig hinein.
"Es war so chaotisch, es war kaum zu glauben. Ein Wunder", schrieb Hall seither in einem Instagram-Beitrag. "Nachdem sie ausgesetzt worden war. Nachdem sie Ewigkeiten auf jemanden wartete, der nicht zurückkam. Nachdem sie sich im Müll verstecken musste, nur um zu überleben - war dieses süße kleine Mädchen endlich in Sicherheit."
In diesem Moment wurde der Tierretterin noch einmal bewusst, wieso sie es wenige Stunden zuvor nicht über sich gebracht hatte, einfach ins Bett zu gehen: "Denn manchmal ist das eine Leben, das du in jener Nacht rettest, genau das, das dich am dringendsten gebraucht hat."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29