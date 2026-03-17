Kleine Hündin einfach im Müll entsorgt: Ihr Schicksal sorgt für Gänsehaut

Irvine (Kalifornien/USA) - Eigentlich hatte Tierretterin Suzette Hall nach einem anstrengendem Tag nur ins Bett fallen wollen - doch dann erhielt sie einen Anruf, der sie sofort dazu brachte, alles stehen und liegen zu lassen und ins Auto zu springen.

Die Hündin wurde wie Müll entsorgt. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

So wurde sie von Bekannten über eine kleine Hündin informiert, die vor mehreren Tagen hinter einem kleinen Geschäft zwischen den Mülltonnen ausgesetzt worden war. Hall spürte, wie ihr das Herz bracht.

Voller Angst versteckte sich die Vierbeinerin hinter dem Gerümpel und lies niemanden an sich heran. Einzig und allein auf Autos reagierte sie - ganz so, als würde sie hoffen, dass ihre Besitzer zurückkehrten. Doch das sollte nicht passieren.

Als Hall an dem Versteck der Hündin angelangt war, stellte sie kurzerhand eine kleine Falle auf. Dann war viel Geduld gefragt.

"Aus einiger Entfernung sahen wir sie aus ihrem Versteck kommen", erklärte die Amerikanerin auf Instagram. "Sie lief um den Käfig herum, immer und immer wieder. Sie war so hungrig, aber hatte zu große Angst, um hineinzugehen."