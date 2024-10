Kleine Hündin hat's faustdick hinter den Ohren: Luna kennt alle Tricks!

Für Luna ist das Tierheim auf der Suche nach erfahrenen Hundefreunden, die nicht nur über ein tadellos gesichertes Grundstück verfügen, sondern auch ganz genau wissen, was es bedeutet, einen Jagdterrier zu adoptieren.

Kürzlich kam die Vierbeinerin dann ins Bergheimer Tierasyl, wo ihre Pfleger, solange sie in der Obhut der Tierretter ist, seither ein genaues Auge auf die Kaltschnauze werfen.

Wie die Bergheimer Tierretter auf ihrer Website berichten, wurde die junge Hündin zusammen mit drei weiteren Hunden aus schlechter Haltung gerettet und landete daraufhin zunächst in einem anderen Tierheim. Dort stellte Luna dann anschaulich unter Beweis, was sie auf dem Kasten hat, denn zusammen mit ihren Kumpels fraß sie sich durch sämtliche Türen, um auszubrechen.

Das Tierheim Bergheim sucht für Luna erfahrene Hundehalter, die sie geistig und körperlich auslasten. © Tierheim Bergheim / Website

Denn: So drollig die kleinen Vierbeiner auch anmuten, steckt in ihnen doch ein starker Charakter, den es zu handeln gilt. "Beschrieben wird diese Rasse als kernig, furchtlos und draufgängerisch - und das ist Luna auch", informierten die Pfleger potenzielle Interessenten vorab. "Hier gilt es, ihre Energie in die richtigen Bahnen zu lenken und sie auszulasten."

Die Hündin sei keine Mitläuferin, sondern brauche viel Aufmerksamkeit und Auslastung - geistig sowie körperlich.

Zudem sollten ihre künftigen Besitzer stets gut auf sie aufpassen, denn "sie kennt alle Tricks, sich irgendwo durchzubuddeln oder drüberzuspringen".

Wer die aufgeweckte Fellnase kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Luna gibt's zudem auf der Website des Tierheims.