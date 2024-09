Kleine Hunde-Dame weit gereist: Findet "Carlotta" ihr Happy End?

München - Mischlingshündin "Carlotta" kam im Juli 2024 aus Sizilien nach Deutschland in Münchner Tierheim . Nun hofft sie auf ein neues Zuhause bei lieben Menschen.

Carlotta interessiert sich während ihrer Spaziergänge für ihre Umwelt und geht selbstbewusst ihren Weg. Alltagsreize können sie dabei nicht erschüttern. "Sie freut sich über jede Streicheleinheit und sucht aktive Menschen, die gerne mit ihr in der Natur unterwegs sind, ihr zugleich aber auch ein ruhiges Zuhause mit entsprechenden Ruhephasen bieten", erklären ihre Pfleger.

Mischling "Pongo" wünscht sich ein ruhiges Plätzchen bei erfahrenen Haltern. © Bildmontage (2): Tierheim München

Auch der Herdenschutzhund-Mix "Pongo" sucht noch ein Zuhause. Er lebt seit Mai 2024 auf dem Gnadenhof des Münchner Tierheims in Kirchasch.

Pongo wurde im April 2020 geboren und ist kastriert. Bei einer Schulterhöhe von 63 Zentimetern wiegt er 34 Kilogramm.

Bei bekannten Menschen zeigt sich der sportliche Rüde freundlich und verschmust, bei Fremden geht er zunächst auf Abstand.

Auf Gassirunden neigt er zu einer Leinenaggression, die sich auch gegen Passanten richten kann. Das Tragen eines Maulkorbs hat er bereits erlernt. Hündinnen begegnet der Charmeur ansonsten freundlich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Wie es mit andern Tieren wie Katzen aussieht, konnte noch nicht getestet werden. Auch ob Pongo allein bleiben kann, ist unbekannt.

Der Rüde sucht erfahrene Halter, die ihm ein stabiles Umfeld geben können. Künftige Halter müssen weiter an seiner Grunderziehung arbeiten. Bestenfalls findet er einen Platz in einem Haus mit Garten in einer ländlichen Umgebung ohne Kinder.

Wer Pongo eine Chance geben möchte, erhält unter der Telefonnummer 0176/46192281 weitere Informationen vom Gnadenhof.