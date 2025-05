Kleine Hunde-Oma will noch nicht aufgeben: Findet Lili das große Glück?

Zwergschnauzer Lili spielt für ihr Leben gerne. Wer will in Zukunft ihr Bällchen werfen? © Tierheim München (2)

Die rüstige Seniorin hat ein großes Herz, besonders für Menschen, die sie kennt. Lili sucht Nähe, genießt Streicheleinheiten und zeigt sich offen, auch gegenüber Fremden.

In stressigen Situationen, vor allem wenn es um ihre Pfoten geht, reagiert sie jedoch zurückhaltend, berichten ihre Pfleger. Lili weiß eben genau, was sie will - und was nicht. Ihre Körpersprache ist deutlich und sollte auch respektiert werden.

Im Alltag zeigt sich die Hundeoma kooperativ und ist in ruhigen Momenten auch abrufbar. Sie kennt nur wenige Kommandos, ist aber gut motivierbar. Einen Ball liebt sie besonders, denn Spielen und Beutejagd sind ihre Hobbys, so ihre Pfleger.

An der Leine läuft die Schnauzerdame gut mit und begegnet anderen Hunden dabei respektvoll. Wird sie von Artgenossen bedrängt, setzt sie souverän Grenzen. Während sie bei Spielzeug keine Besitzansprüche stellt, hört der Spaß beim Futter auf. Hier zeigt sie noch deutliches Drohverhalten.

Lili sucht ein ruhiges Zuhause mit klarer Struktur. Ihre Halter sollten ihr die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen und sie mit Geduld und Verständnis anleiten.

Wer der Hündin einen schönen Lebensabend bereiten möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 0176/46192281 auf dem Gnadenhof des Tierschutzvereins München e. V. in Kirchasch bei Erding und lernt Lili kennen.