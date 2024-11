Kleiner Hund, großes Herz: Dobby möchte endlich ankommen

Das Tierheim beschrieb die kleine Fellnase als Menschenfreund, der es liebt, in der Nähe seiner Bezugspersonen zu sein. Für Dobby suchen die Tierretter daher neue Besitzer, die dem kleinen Hund die Zeit, Aufmerksamkeit und Fürsorge geben, die er so dringend braucht.

Wo der niedliche Mischling, den die Pfleger auf ein Alter von etwa zwölf Jahren schätzten, zuvor gelebt hatte, blieb ungewiss. Inzwischen hat Dobby sich aber gut erholt und ist bereit, in ein neues Leben zu starten.

Wie die Troisdorfer Tierretter auf ihrer Website schilderten, kam Dobby vor einiger Zeit als Fundhund in die Einrichtung und war dabei leider in keinem guten Zustand.

Hund Dobby möchte bei allem dabei sein und sehnt sich nach Liebe und Fürsorge. © Tierheim Troisdorf/Website

Obwohl Dobby nicht mehr der Jüngste ist, ist er keineswegs eine "Couchpotato" - ganz im Gegenteil! Denn der kleine Wirbelwind liebt Spaziergänge und genießt es sehr, gemeinsam mit seinen Menschen die Welt zu erkunden.

Er will bei allem dabei sein und zeigt sich auf seinen Spaziergängen unproblematisch. Hundebegegnungen meistert er dabei souverän - auch wenn er manchmal etwas aufdringlich ist. Dobby freut sich einfach über jede neue Bekanntschaft, wie seine Pfleger erklärten.

Dennoch wünscht sich das Tierheim für seinen Schützling ein Zuhause, in dem er als Einzelprinz leben kann und "wo er so viele Streicheleinheiten bekommt, wie er sich nur wünschen kann". So kann der kleine Vierbeiner zur Ruhe kommen und sich ganz auf seine Menschen konzentrieren.

Der Mischling ist ein wunderbarer, liebevoller Hund, der sich danach sehnt, endlich anzukommen. Und das hat er wirklich mehr als verdient!

Wer den putzigen Senior kennenlernen möchte, kann per E-Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Dobby gibt's zudem auf der Website des Tierheims.