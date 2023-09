Kleiner Kerl mit großem Problem: Das haben seine Vorbesitzer bei "Ross" ganz falsch gemacht

Sollten Kinder im Haushalt leben, dann sind für beide Seiten klare Regeln notwendig. (Symbolbild) © 123rf/mylodymyr

Außerdem benötige der neun Jahre alte Rüde auf jeden Fall klare Ansagen sowie feste Regeln und Abläufe. Deshalb empfehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims für "Ross" regelmäßiges Hundetraining.

Unter anderem müsse noch an seiner Leinenführigkeit gearbeitet werden. Auch mal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause zu bleiben, sei nicht so das Ding des kleinen Kerls und müsse dementsprechend bei Bedarf noch eingeübt werden.

Mit Artgenossen komme "Ross" sehr gut zurecht, lebe aktuell in einer bunt gemischten Hundegruppe. Es wäre also kein Problem, wenn in seinem neuen Zuhause bereits ein anderer Hund lebt.

Auch an eine Familie mit Kindern würde ihn das Tierheim vermitteln. Allerdings seien hier ebenfalls klare Regeln für beide Seiten notwendig, damit der Hund die benötigten Freiräume bekommt.

Wer Interesse an einer Adaption von "Ross" hat, wird gebeten, sich mit dem Tierheim in Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/89260 oder über das Kontaktformular in Verbindung zu setzen.