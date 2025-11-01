Kleiner Pudel sichergestellt: Wer schenkt Marco wieder Freude am Leben?

München - Kleinpudel Marco kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Bekommt er nun eine zweite Chance bei neuen Haltern?

Marco sehnt sich nach einer neuen Familie, die ihm Sicherheit gibt. © Tierheim München (2)

Marco wurde ungefähr im Januar 2023 geboren. Aktuell wiegt er 4,9 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 37 Zentimetern.



Er ist ein liebevoller und zutraulicher Hund, der Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und anhänglich ist. Marco genießt jede Aufmerksamkeit und möchte am liebsten immer in der Nähe seiner Bezugspersonen sein.

Mit anderen Hunden zeigt sich Marco genauso freundlich und verträglich. "Auch in einer Familie mit Kindern würde er sich wohlfühlen, solange ein respektvoller Umgang gewährleistet ist", erklärt das Tierheim.

Vermutlich aufgrund eines Herzproblems ist Marco aktuell eher ruhig. Im Tierheim zeigt er aber bereits, dass er eigentlich fröhlich und verspielt ist. Mit der richtigen Fürsorge wird Marco sicher wieder mehr Lebensfreude entwickeln, sind sich seine Pfleger sicher. Wegen des besagten Herzproblems muss der Pudel noch operiert werden. Die Pfleger in der Hundequarantäne geben Dir hierzu gerne weitere Informationen.

"Marco kann eine gewisse Zeit allein bleiben, auch wenn er das nicht besonders gerne mag", haben seine Pfleger festgestellt. Am liebsten begleitet er seine Menschen überall hin und ist einfach glücklich, wenn er dabei sein darf. Er hofft auf liebevolle Besitzer, die ihn umsorgen und ihm Geborgenheit schenken.

Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000430 und lerne Marco bei einem Besuch kennen.