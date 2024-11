Knolle hat seinen eigenen Kopf: Wer schenkt dem Terrier-Mix das große Glück?

Berlin - Knolle hatte bislang Pech in seinem Hundeleben und fand noch kein gemütliches Körbchen für immer. Zieht der Terrier-Mix endlich das Gewinnerlos?

Seine Pfleger beschreiben Knolle als kompetent und taff. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Wie das Tierheim Berlin auf seiner Website schreibt, fielen zwei Vermittlungsversuche ins Wasser. Nun fristet der knapp acht Jahre alte Rüde seit Ende Februar 2022 sein Dasein im Zwinger.

Beim ersten Mal musste das Veterinäramt einschreiten und den Hund sicherstellen. Nach Angaben seiner Pfleger verstieß sein Besitzer gegen das Tierschutzgesetz.

Auch ein zweiter Versuch ging in die Binsen. In seinem neuen Zuhause sei es "zu einem üblen Bissvorfall mit einer Nachbarin" gekommen, wie in Knolles Steckbrief zu lesen ist.

Seine Pfleger vermuten, dass sich Halter von dem kleinen und niedlichen Aussehen täuschen lassen. Als Terrier-Mix hat es die Fellnase faustdick hinter den Ohren und darf nicht unterschätzt werden.

Stattdessen muss ihn Herrchen oder Frauen hundegerecht behandeln. Seine Pfleger beschreiben den Vierbeiner als kompetent und taff. Ihm kann man nichts vormachen. Mit Futter lässt er sich nicht bestechen.

Aber: Wer seine Meinung ruhig und konsequent vertritt, dabei höflich bleibt, kann Knolles Herz sicherlich gewinnen. Er muss beim Leinengang vernünftig geführt werden.