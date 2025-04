Kraftpaket Janosch hatte schweren Start ins Leben: Tierheim mit deutlicher Warnung

Frankfurt am Main - Janosch ist ein Hund, der Aufmerksamkeit verdient: Der anderthalbjährige American-Staffordshire-Terrier-Rüde (geb. 20. Mai 2023) wurde aus einem anderen Tierheim in die Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 übergeben, um endlich sein Traum-Zuhause zu finden.