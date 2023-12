Kranker Hund wird immer nur weggestoßen: Wie er sich nach seiner Rettung verändert, ist unglaublich

Karditsa (Griechenland) - Was für eine traurige Seele: Einsam und verlassen irrte Hündin Lucy im vergangenen Jahr auf den Straßen Griechenlands umher. Da sie sehr krank aussah, hatten die Menschen Angst, sich anzustecken. Statt von ihnen Hilfe zu bekommen, wurde Lucy immer wieder weggestoßen. Doch eines Tages griff eine Frau zum Telefon, weil sie Mitleid mit dem Vierbeiner hatte. Unter Tränen rief sie bei der "Diasozo Animal Rescue" (DAR) in Karditsa an. Schon bald machte sich Ermioni, die Gründerin des Tierheims, auf den Weg.