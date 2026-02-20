Nach verkorkstem Start ins Leben soll jetzt alles gut werden: Welpe sucht neue Besitzer

Köln - Track hatte sich seinen Start ins Leben wohl anders vorgestellt, denn statt in einem liebevollen Zuhause groß werden zu können, wurde der Hund aus dem illegalen Welpenhandel sichergestellt und kam daraufhin ins Tierheim Köln-Dellbrück. Jetzt ist der niedliche Vierbeiner mehr als bereit für einen Neuanfang.

Track ist mit seinen vier Monaten noch sehr jung, kennt daher weder das Laufen an der Leine, noch ist der kleine Racker stubenrein. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Auf ihrer Website hatten die Kölner Tierretter ihren vier Monate alten Schützling jüngst ausführlich vorgestellt und dabei auch vom traurigen Start ins Leben für den hübschen Mischling berichtet.

Demnach war Track zusammen mit zwei weiteren Hunden sichergestellt worden, wobei es den jungen Vierbeinern derart schlecht ging, dass sie mehrere Tage in einer Tierklinik verbringen mussten, bevor sie schließlich dem Tierheim übereignet wurden.

Dort kam das flauschige Trio dann zunächst in strikte Quarantäne, ehe die Fellnasen Ende Januar endlich aus der Isolation "entlassen" werden konnten - und nun mehr als bereit sind, die Welt mit all ihren Facetten zu entdecken.

Aufgrund seines verkorksten Starts ins Leben hat der Junghund noch rein gar nichts kennengelernt, kann weder an der Leine laufen, noch versteht er, dass er sein "Geschäft" draußen und nicht drinnen verrichten soll.